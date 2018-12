Rund 300 Besucher, darunter Landesrat Martin Eichtinger sowie Neos-Landeschefin Indra Collini, sind am 2. Dezember der Einladung des Club Niederösterreich zum traditionellen Adventkonzert des Altbrünner Chores und Orchesters gefolgt, das diesmal in der imposanten Barockkirche der Benediktinerabtei Melk stattgefunden hat. Und sie wurden keineswegs enttäuscht, denn die tschechischen MusikerInnen und SängerInnen unter der Leitung von Jiři Lang boten mit sakralen Meisterwerken, insbesondere der böhmischen Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba, einen musikalischen Genuss auf höchstem Niveau.

Im Anschluss an das Konzert lud Abt Georg Wilfinger zu einer Agape in den Barockkeller. Gesponsert wurde die Veranstaltung durch Raiffeisen und wie jedes Jahr durch die Niederösterreichische Versicherung, die durch Gebietsleiter Gerald Haselbacher vertreten war. Damit war es dem Club Niederösterreich möglich, den gesamten Spendenerlös in Höhe von mehr als 2.750 Euro den Sozialprojekten des Stiftes Melk in Rumänien, Burkina Faso und dem Kosovo zukommen zu lassen, Projekten übrigens, von deren hoher Qualität sich Landesrat Eichtinger bereits selbst vor Ort überzeugen konnte, wie er in seinen Grußworten anmerkte.

Zwei Millionen Euro für wohltätige Zwecke

Seit 25 Jahren organisiert der Club Niederösterreich in verschiedenen Städten und Dörfern Niederösterreichs sowie der tschechischen Republik Adventkonzerte mit Benefizcharakter. Insgesamt hält der Club Niederösterreich bei einem Spendenerlös in Höhe von fast zwei Millionen Euro für soziale Zwecke. Neben kulturellen Events sind es vor allem die Spiele der Prominenten-Fußballmannschaft des Club Niederösterreich rund um Frenkie Schinkels, Toni Pfeffer, Michi Hatz & Co, bei denen Geld für Kranke oder in Not geratene Menschen sowie für Sozialprojekte eingespielt wird.