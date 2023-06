Barockfestival St. Pölten: Wo die Gefühle Salti schlagen

Außen glänzt ein Spiegel. Innen warten die Gefühle. Und auf der Bühne? Tanzen die alten Töne mit den jungen Meistern. Denn: Die mittlerweile 17. Ausgabe von St. Pöltens Barockfestival geht heuer unter die Haut.

„When music gets under your skin“ hat Festivalleiterin Caroline Berchotteau („mein erstes Barockfestival war 2010“) über die jüngste Ausgabe des Barockfestes in der Barockstadt geschrieben. Dessen Programmheft in silbrige Spiegelfolie gekleidet („wir wollen uns heuer auch in den Emotionen spiegeln“). Und die Emotionen gleich mit den illustren Gästen auf die Gästeliste gesetzt.

Wobei: Der erste der (jungen) alten Meister war schon zur Eröffnung da: Paul van Nevel. Und hat mit seinem renommierten Huelgas Ensemble („das ist so ein purer Klang, ich bin ein großer, großer Fan“, so Berchotteau) in der Franziskanerkirche („da wollte Paul van Nevel unbedingt hin“) von der Liebe geträumt. Der nächste, oder besser: die nächsten kommen am Donnerstag, dem 15. Juni. Bringen eine Klarinette (David Orlowsky) und eine Laute (David Bergmüller) ins Sommerrefektorium mit. Und machen sich nicht in die Welt des Klezmer, sondern in neue (alte) Klangwelten von Purcell bis heute auf („das ist unglaublich gut“). Am Freitag, dem 16. Juni, feiert eines von (Nieder-)Österreichs spannendsten Barockensembles mit dem schönen Namen zeitgeist („die wollte ich unbedingt machen“) ebenfalls im Sommerrefektorium ihr „Dezennium“. Ganz woanders, nämlich in St. Pöltens Landtagsschiff, geht das radio.string.quartett am Samstag, dem 17. Juni, an Bord. Bringt „ein unglaublich schweres Stück“, nämlich Bachs g-moll-Sonate für Violine, mit. Und fantasiert darüber mit Geigen, Bratsche, Cello, Stimme – und mit Elektronik („wir haben da auch einen Sounddesigner dabei“). Warum gerade dort? „Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen“, meint Caroline Berchotteau. Und warum gerade Bach? „Weil: Ein Barockfestival ohne Bach geht gar nicht!“

Noch mehr Bach hat das Salzburger BachWerkVokal („das ist die ganz junge Szene, ein 34-köpfiges Ensemble“) im Gepäck, das am 22. Juni mit seinem Dirigent Gordon Safari in die St. Pöltner Franziskanerkirche anreist. Und vielleicht auch Bach, auf jeden Fall aber jede Menge Punk haben die Herren Hell (am Cembalo und Flautino) und Kroneis (an der Violone und der Gambe) im Koffer, wenn Fetish Baroque am 23. Juni in St. Pöltens Bühne im Hof Quartier bezieht. Auf der Bühne (neben alten Instrumenten und schrägen Kostümen): zwei Akrobat(inn)en, eine Opernsängerin, ein Erzähler. Und noch ein paar andere „Superheroes“, so auch der Programmtitel. „Das ist“, verspricht Caroline Berchotteau, „Lack, Leder und Barock“.

Zum Finale wird's heuer noch einmal ganz leidenschaftlich: mit „einem der brillantesten Gambisten, der immer über den Tellerrand schaut“ und sich am 24. Juni in der Franziskanerkirche mit einer Flamencogitarre verabredet hat: Fahmi Alqhai. Mit dabei: die Accademia del Piacere. www.barockfestival.at