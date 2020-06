Abgesagt, oder: verschoben haben die meisten. Asparn seine „Pension Schöller“, Melk seine „10 Gebote“, Weißenkirchen seine „Göttin in Weiß“ – die (und viele andere von Amstetten bis Weitra) feiern alle erst im nächsten Sommer Premiere.

Spielen will man aber trotzdem. Und hat sich dafür – Krise hin, Auflagen her – in kurzer Zeit mit viel Engagement Alternativen ausgedacht und Neues geplant.

Im Teisenhoferhof in Weißenkirchen hat Marcus Strahl statt vier Wochen Komödie mit Musik von 31. Juli bis 28. August drei Gastspiel-Wochenenden aufs Alternativprogramm gesetzt, von „Freundschaftsspiel“ bis Butterbrot“, dazu einen Abend mit Musik von Wilhelm Busch bis Rock’n’Roll.

Im Filmhof in Asparn hat Michael Rosenberg seine erstmals geplante Herbstproduktion in den August vorverlegt und spielt ab 11. August „Ein Seitensprung zuviel“. Und schon ab 17. Juli geht man im Weinviertel Bäume pflanzen, und zwar rund um Mira Lobes „Das Städtchen Drumherum“.

In der Wachauarena in Melk startet Alexander Hauer dagegen anstelle seiner beiden Jubiläumspremieren ein „Xperiment“. Und bringt von 10. Juli bis 15. August an zwölf Abenden sechs sechzigminütige Stücke von sechs Regisseuren auf die Bühne. Den Anfang macht Hauer selbst mit Hofmannsthals „Salzburger Welttheater“, am Freitag darauf folgt Helena Scheuba mit Aristophanes’ „Frauenvolksversammlung“.

