Neu in Baden: Ave Verum Marathon

Komponist und Chorleiter Wolfgang Ziegler ist es ein besonderes Anliegen, Baden als Stätte, wo Wolfgang Amadeus Mozart 1791 seine weltberühmte Motette Ave Verum Corpus komponierte, weiter in die Welt zu tragen. Aus dem Grund hat er bereits 2010 die Idee geboren, einen internationalen Chorwettbewerb Ave Verum zu etablieren, der inzwischen zu den renommiertesten Chorevents weltweit gehört. Jedes Jahr, 2024 zum 6. Mal, kommen Top-Chöre aus der ganzen Welt zu Workshops und Konzerten nach Baden. Höhepunkt war 2019 der Ave Verum Kompositionswettbewerb.

Parallel dazu entstand auf der Homepage aveverum.at eine Sammlung von diversen Ave Verum-Arrangements und Originalkompositionen unter dem Titel Ave Verum Euphoria (A.V.E.).

Diese einzigartige Sammlung war Grundstock zur Idee von Pfarrer Clemens Abrahamovicz und Wolfgang Ziegler, heuer einen Ave Verum Marathon zu veranstalten. Dieser findet nun am 11. November statt. Die Besucher der Stadtpfarrkirche St. Stephan können zwischen 10 und 16 Uhr auf einer großen Videowand Auszüge aus der Sammlung erleben. Parallel dazu finden zwischen 11 und 17 Uhr in der Frauenkirche Kurz-Chorkonzerte statt. Chöre aus Österreich, Ungarn und Tschechien werden in 20 Minuten-Intervallen auftreten, mit jeweils einem Ave Verum ihrer Wahl. Um 20 Uhr ist dann das festliche Abschlusskonzert in St. Stephan mit zahlreichen Ave Verum-Werken.

Bürgermeister Stefan Szirucsek ist stolz, „dass Baden mit der Initiative zum Zentrum des berührenden Stücks von Mozart wird“ und am Entstehungsort erlebt werden könne. „Das ist immer wieder ein ergreifender Moment“, weiß Ziegler.

Teilnehmer & Programm Abschlusskonzert, 11. November

Zum festlichen Abschlusskonzert um 20 Uhr in der Kirche St. Stephan/Baden werden das Orchester der Musikfreunde Baden, die Solisten Gabriella Busa (Mezzo), Cornelia Hübsch(Sopran), Günter Haumer(Bariton), Martin Ivanov(Klavier), Judith Schiller(Harfe) und Margit Fussi (Orgel) sowie die Chöre MACH4, Kammerchor Vox Humana, Brno Academic Choir, Landesjugendchor NÖ, Gumpoldskirchner Spatzen, GEMMA, Frauenchor Cantilena und der Kirchenchor St. Stephan auftreten.

Sie werden Ave Verum-Werke von Tschaikowsky (RUS), Liszt (Ö-HU), Süßmayr (Ö), Caplin (NOR), Jenkins (IRE), Muscat (Malta), White (USA), Byrd (GB), Planyavski (Ö), Reiter (Ö), Chihara (JP), Artley (NZ) und Blok-Wilson (CAN) zur Aufführung bringen.

Zum festlichen Ausklang wird Mozarts Ave Verum Corpus erklingen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Spenden sind erbeten!