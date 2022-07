Electro-Musik für den guten Zweck am Ratzersdorfer See

Werbung

Als niederschwelliger Zugang zum Rathaus wurde der Verein „Mein St. Pölten“ ins Leben gerufen, jetzt will er aktiv werden und Projekte umsetzen. Das erste davon ist das Benefiz-Event Electronic Lakeside am Donnerstag, 28. Juli, von 16 bis 22 Uhr.

„Die Idee für ein Benefiz ist schon zu Beginn des Jahres entstanden mit Beginn des Ukraine-Konflikts“, erklärt Mark Langstadlinger aka „DJ James Illusion“. Jetzt ist es eine gute Gelegenheit, sich an die anderen Veranstaltungen an diesem Wochenende anzuhängen. So gibt es an vier Tagen ein buntes Programm (siehe Artikel rechts).

Beim Electronic Lakeside legen DJs aus der Umgebung und der Headliner DJ Tyo auf. Er war auch beim „Electric Love“-Festival dabei. „Die DJs bilden ein breites Spektrum an elektronischer Musik von House bis EDM“, sagt Langstadlinger. Alle DJs verzichten dabei auf ihre Gage.

Der Ticketverkauf läuft bereits im Tourismusbüro und online unter www.close2fan.com (7 Euro, Abendkasse: 10 Euro). Der gesamte Erlös kommt der St. Pöltner Sozialhilfe zugute. „Diese kann Familien aus der Umgebung unbürokratisch unterstützen, wenn es zu Härtefällen kommt“, betont Organisator Stefan Haiderer. Das entspreche ganz dem Vereinsmotto „Von St. Pölten für St. Pölten“.