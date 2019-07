Von Klassik bis Schlager, von Mozart bis Udo Jürgens, von Lesungen bis Kindertanz - Die Kulturtage unter dem Motto „wald.drei.viertel.takt“ finden heuer zum zweiten Mal mit einem erweiterten Programm im Schloss Pöggstall im Waldviertel statt.

Die Burgschauspielerin Elisabeth Augustin hat die Kulturtage im Jahr 2018 als künstlerische Leiterin in Leben gerufen. „Der Erfolg von 2018 hat mich und mein Team des Kulturvereins Schloss Pöggstall wirklich sehr gefreut und motiviert“, so die Initiatorin.

Das Schloss Pöggstall wurde für die Niederösterreichische Landesausstellung 2017 („Alles was Recht ist“) aufwendig restauriert. Nun kann es auch über das Jahr für Einwohner und Besucher zu sehen sein. Die Veranstaltungen finden im Arkadenhof und erstmals auch im Kaisersaal, der Gotischen Halle, dem Rogendorfer Saal und der Bergfried Stage statt.

Kulturgenuss in acht Programmen

Am Sonntag, dem 7. Juli starten die Kulturtage mit dem Programm „Musik & Anekdoten“. Der Opernsänger Adrian Eröd, Christoph Wagner-Trenkwitz als Moderator und Andrea Linsbauer am Klavier verbinden – wie der Name des Programms verrät – musikalische Werke von Mozart, Haydn, Wolf, Benatzky und Kreisler mit lustigen Geschichten aus der Musikwelt.

Den Abschluss des achtteiligen Programms bildet das "Adventkonzert" am 8. Dezember 2019. Theater- und Fernsehschauspielerin Eva Maria Marold liest Heiteres und Besinnliches und wird dabei von Szandor und Adam Jaworkai an der Violine und dem Cello begleitet.

Mehr Infos unter www.kulturtage-schlosspoeggstall.at