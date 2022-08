Innovative Ausstellung tourt durch die Erzdiözese Wien

Werbung

Bis 12. September ist sie noch in der Pfarrkirche Kirchschlag in der Buckligen Welt zu sehen – dann zieht die Wanderausstellung über die hl. Thérèse von Lisieux durch weitere Kirchen der Erzdiözese Wien. In acht Lebensstationen, die mit im ganzen Kirchenraum aufgestellten Objekten zum Teil haptisch vor Augen geführt werden, kann man in das Leben der Kirchenlehrerin hl. Thérèse von Lisieux und in ihre Ideen eintauchen.

Eine Besonderheit sind auch die Kurzvideos, die man am eigenen Smartphone in der Kirche ansehen kann (www.kirchbesuch.app/therese). In diesen lässt der Karmelitenpater Roberto Maria Pirastu die Besucher bei Thérèse Martin zuhause zu Besuch sein und ihr auch im Karmel beim Schreiben über die Schulter schauen.

Die Ordensfrau, die schon mit 24 Jahren starb, war überzeugt davon, dass wir alle Heilige werden können.“ christoph schönborn Kardinal

Die Ausstellung lädt außerdem zum Mittun ein. Man kann schreiben, etwa Fürbitten, die auch die Karmelitinnen in ihr Gebet einschließen, sich über sein eigenes Leben Gedanken machen, basteln (gleich vor Ort und auch zuhause mit Bastelanleitungen, die heruntergeladen werden können), Lieder anhören oder in der Zeitung erfahren, was Gott alles kann.

„Es sollte eine Ausstellung sein, die einen dazu einlädt, das in der Kirche zu tun, wozu sie den ganzen Tag offen steht – zu beten“, sagt der Projektverantwortliche Niki Haselsteiner vom Offene-Kirche-Büro. Und: „Thérèse ist eine Karmelitin und Kirchenlehrerin. Sie lehrt ganz einfach, wie man mit Gott reden kann, mit ihm Kontakt aufnehmen. Ihr kleiner Weg ist einfach und das kann man genau so einfach ausprobieren. Jedem will sie das beibringen und wir helfen ihr mit dieser Ausstellung dabei.“

Die Welt in kleinen Schritten verändern

Thérèse von Lisieux ist auch eine der Lieblingsheiligen des Wiener Erzbischofs. „Wenn Heilige nur derart außergewöhnliche Gestalten sind, dann kann wohl kaum ein ‚normaler Sterblicher‘ in den erhabenen Kreis der Heiligen gelangen“, meint Kardinal Christoph Schönborn.

Und gesteht: „Meine Sicht auf die Heiligen hat sich stark verändert durch meine Lieblingsheilige, die kleine heilige Thérèse von Lisieux. Diese Ordensfrau, die schon mit 24 Jahren starb, war überzeugt, dass wir alle Heilige werden können, wirklich alle. Und dazu braucht es keine Wunder, keine übermenschlichen Leistungen. Nur zwei Dinge sind notwendig: ein kindliches Gottvertrauen und die kleinen Schritte des Guten im Alltag. Sie nannte das den kleinen Weg, und sie hat vielen Menschen in der ganzen Welt Mut gemacht, diesen Weg im Alltag zu gehen. Er macht keinen Lärm. Aber er verändert die Welt.“

Die hl. Thérèse wurde 1873 im französischen Alençon geboren. 1883 wird sie vom Lächeln der Muttergottes geheilt, 1923 selig und 1925 heilig gesprochen. 1997 erhob sie der Papst zur Kirchenlehrerin.