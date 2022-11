Filmzuckerl Waidhofen: Surreale Welt im Kino

Werbung

Am Mittwoch, 30. November, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 1. Dezember, 18.15 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl den Film „Apples“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.

Zum Inhalt: Ein Mann mittleren Alters ist Opfer einer mysteriösen Pandemie geworden, die zu Gedächtnisverlust führt. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Und auch an ihn erinnert sich keiner. Einen Ausweis trug er nicht bei sich, als er das Gedächtnis verlor. Klar ist nur eines: Er mag Äpfel. So wird er für eine Behandlung ausgewählt, die Betroffenen zu einer neuen Identität verhelfen und sie so wieder in die Gesellschaft integrieren soll.

Der Spielfilmerstling des Griechen Christos Nikou wurde zu einer Zeit erdacht und geschrieben, als eine Pandemie noch kein aktuelles Thema war. Umso amüsanter ist der Film heute, indem er mit leisem Humor in eine surreale Welt einlädt, die so surreal gar nicht mehr wirkt.