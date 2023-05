Grafenegg: Die alte Reitschule wird „zum Meilenstein für die Region“

Grafenegg, diesem „Ort für alle Sinne“ (Ernst Fuchs), wird nun noch eine Besonderheit hinzugefügt: die alte Reitschule soll bis Sommer 2026 zum Rudolf Buchbinder Saal werden. Bei der heutigen (Mittwoch) Pressekonferenz wurde das Siegerprojekt des internationalen Architekturwettbewerbs präsentiert: das Wiener Architekturbüro Maurer & Partner mit dem niederösterreichischen Architekten Ernst Maurer machte das Rennen. Neben LH Mikl-Leitner, Geschäftsführer Stein und dem künstlerischen Leiter Rudolf Buchegger, saßen auch der Jury-Vorsitzende Ernst Fuchs, der Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder und natürlich der Architekt Ernst Maurer mit im Podium.

Die Reitschule war, so Stein „arm dran“, denn die Nachkriegssanierung der 1970er Jahre hatte mit dem ursprünglichen Gebäude wenig Ähnlichkeiten. Da eine Dachsanierung anstand, entschied man sich nun dafür gleich das gesamte Gebäude zu sanieren. Mit dem Konzept der „Belletage“ wird der Kammerkonzertsaal in den ersten Stock mit den hohen Fentsern gesetzt. So könne man von Innen heraus „das Zusammenwirken von Schloss, Park und Wolkenturm“ genießen, sagte Architekt Ernst Maurer und der Saal wird nicht nur akkustisch, sondern auch optisch zum Erlebnis.

Der Multifunktionssaal, so Buchbinder, vervollständige das Ensemble in Grafenegg, indem er nebem dem großen Auditorium und der Freilichtbühne (dem Wolkenturm) nun noch den Raum für „die kleinen Formen“ öffnet und auch einen Rahmen für Experimente des Grafenegg-Campus schafft, etwas, das Buchbinder sehr am Herzen liege, denn: „man lernt nur auf der Bühne“. Er selbst hatte als junger Musiker die Möglichkeit in Grafenegg „viele Konzerte auszuprobieren“. Dass nun ein Saal nach ihm benannt wird, ist für Buchbinder eine große Ehre:„Neben Demut, Freude und allem was dazu gehört, rührt mich vor allem eins: das so etwas zu meinen Lebzeiten geschieht.“

Ein Bauwerk ist wie die Aufführung einer Sinfonie. Ernst Maurer

15 Millionen Euro lassen sich Land, Bund und Grafenegg die Sanierung kosten. „Mit diesem Investment setzen wir einen Meilenstein für Grafenegg, die gesamte Region und unseren Weg, das Profil Niederösterreichs als Kulturland weiter zu stärken“, sagte LH Mikl-Leitner. Sie betonte auch Buchbinders entscheidende Rolle in der Geschichte Grafeneggs: „Er war es, der Grafenegg sein Profil gegeben hat“.

Raiffeisen-Generalanwalt Hameseder hob Grafeneggs Rolle als „kulturellen Hotspot in Europa“. Wer einmal herkomme, „der komme wieder“, vervollständigte Mikl-Leitner Hameseders Satz. Grafenegg und das Projekt mitzufinanzieren sei „eine große Freude und wer diese Freude auch erleben will, möge sich anschließen“, forderte Hameseder die Anwesenden auf und Mikl-Leitner ergänzte, dass jeder Betrag ab zehn Euro helfe; „nach oben hin wollen wir großzügig sein und keine Grenzen setzen“, setzte sie augenzwinkernd hinzu. Abschließend sprach Mikl-Leitner einen großen Dank aus an die Familie Metternich-Sándor für ihr Commitment Grafenegg in der Form noch bis mindestens 2070 zu ermöglichen.

Der Umbau der Reitschule wird ab dem Ende des Festivals 2024 beginnen und soll bis zum Sommer 2026 beendet werden. Das Dach wird in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalschutz neu interpretiert und die Traufe auf sein Ursprungsniveau gehoben. Der bestehende ebenerdigen Saal soll durch Verbindungstüren zum Auditorium und dem Park dem Publikum ein erweitertes Foyer bieten. Außerdem ist ein westseitiger Zubau geplant, der Platz für weitere Künstlerzimmer bietet sowie für die technische Ausstattung. Das Herzstück in der „Beletage“ ist natürlich der Rudolf Buchbinder Saal, in dem in erster Linie die Akkustik im Vordergrund steht, der aber durch die hohen Fenster mit Blick auf den Park auch optisch einiges zu bieten haben wird. Wichtig, sagte Maurer, sei das Zusammenspiel von Denkmalschutz und Funktionalität. Er sieht ein Bauwerk „wie die Aufführung einer Sinfonie, wo der Dirigent in Zusammenspiel mit dem Orchester ein gutes Ergebnis erzielt“.

