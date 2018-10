Über der Erde macht man schon seit 13 Jahren Kino. Unter der Erde erst seit vergangenem Dienstag. Da zog erstmals der Film in sein eichengetäfeltes Quartier. Neben der Literatur (Peter Turrini „wohnt“ nebenan, Julian Schutting ums Eck), der Architektur und der Musik (Wolf D. Brix, Friedrich Cerha und Kurt Schwertsik „wohnen“ gegenüber). Und tief unter dem Kremser Kino im Kesselhaus.

Dort hat man mit Peter Patzak „ein neues Kapitel aufgeschlagen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und dort haben „50 Jahre gesammelte Dokumente“, so der Filmemacher und Wahl-Klosterneuburger, „ein Zuhause gefunden“.

„Ich habe ja keine Heimat gesucht. Aber das war vollkommen klar: Hier gehört es her!“ „Kottan“-Regisseur Peter Patzak über seinen Vorlass im Kremser Archiv der Zeitgenossen

Drehbücher, Manuskripte, Filmrollen, Fotos, Notizen und Produktionsmaterial, also: den künstlerischen Vorlass des 1945 in Wien geborenen Regisseurs, der Bruno Kreisky die Filmförderung erklärt hatte und in Amerika fast Karriere als Schauspieler gemacht hätte, hat das Land Niederösterreich angekauft und dem Kremser Archiv der Zeitgenossen zur Verfügung gestellt. „60 große Transportboxen“ seien da angekommen, berichtet Archiv-Leiterin Christine Riegler, „und die werden wir in den nächsten Jahren aufarbeiten“. Denn: Das sei erst „der Auftakt“.

Zwei Vitrinen entlang des schwarzen Archivquaders am Ende der steilen Treppe, die vom Kesselhaus unter den Campus führt, hat man bereits bestückt. Mit einem Negativbogen von „Im Kreis der Iris“, den Peter Patzak in einem „ganz besonderen“, 15-minütigen Directors Cut auch für „seinen Abend“ als Filmbeispiel ausgesucht hat. Mit einem Drehbuch mit einem tintenblauen „Peter“ im Eck. Mit einer „Lagerstatistik“ aus Traiskirchen.

Zu sehen sind dort aber auch ein „Polizei-Foto“ des Archiv-Neuzugangs, ein Fan-Brief eines 13-Jährigen, der „am liebsten mitspielen will“, ein paar Kartei-Karten und zwei Alu-Filmdosen zum legendären „Kottan“. Und ein Kollegen-Brief, maschinengetippt, adressiert an „Dear Peter“, unterschrieben mit „Martin Scorsese“…