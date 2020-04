Mehr als zehn Jahre lang kam sie jeden Sommer, die legendäre Truppe des Londoner Globe Theatre. Und brachte nicht nur grandiose junge Schauspieler zu Piero Bordins Welttheaterfestival im Amphitheater von Petronell-Carnuntum. Sondern auch grandiose wilde Inszenierungen von William Shakespeares Klassiker.

Zwei davon standen 2020 am Sommerprogramm von Art Carnuntum: "A Midsummer Night's Dream" und "The Tempest", also: "Ein Sommernachtstraum" und "Der Sturm". Nur: Aufgrund der Coronakrise können auch die Londoner nicht nach Niederösterreich reisen. Statt dessen hat Piero Bordin, Gründer und Leiter von Art Carnuntum, jetzt seine Homepage fürs digitale Theater geöffnet. Und zeigt noch bis 19. April Shakespeares "Hamlet", mit Michelle Therry, der künstlerischen Direktorin des Globe Theatre, in der Hauptrolle. Und ab 20. April Shakespeares "Romeo and Juliet" - beides Aufzeichnungen des Globe und beides mit englischen oder deutschen Untertiteln, je nach Geschmack, zum Mitlesen. Piero Bordin: "Somit können einige der bedeutendsten Stücke der Weltliteratur besonders verständlich in Original und in Übersetzung erlebt werden."

