Baden: Ona B.’s luzide Träume

Die Veranstaltungsreihe „Artist Talks“, Ona B. im Gespräch mit Expertinnen und Experten, brachte an den vergangenen drei Wochenenden mit insgesamt sieben Künstlergesprächen neuen, kreativen Esprit im Zeichen von Island und „Rot“ ins Haus der Kunst. Die Oneironautin ist eine sogenannte „Klarträumerin“. Das sind Menschen, die sich im Traum vollkommen und klar (luzid) darüber bewusst sind, dass sie träumen und dabei nach eigenem Entschluss handeln und steuern können.

Immer wieder wurden die Islandreisen thematisiert und warum ein großer Teil ihrer transmedialen Werke ihrer Haupt- und Kraftfarbe Rot gewidmet ist, beziehungsweise wie sie künstlerisch an der Wiederverzauberung der Welt arbeitet. Rot sei in vielen ihrer Arbeiten omnipräsent, weil die Farbe Kraft spendet und stark mit dem Tod ihrer Mutter in Verbindung steht. Das intensive kristallklare Blau der Gletscher wirkt wie ein Gegenpart dazu. Die überdimensionalen, im Haus der Kunst dominierenden Fotografien zeigen Ona B. gekleidet in ihren roten Wandermantel und umhüllt von einem leichten Schleier, der im Wind weht, vor riesigen blauen Eisblöcken inmitten faszinierender isländischer Naturlandschaften, etwa an der Meeresküste und vor schroffen Felsformationen.

„Trügerische“ Schönheit und düstere Melancholie

Die Fotografien wirken auf den ersten Blick ästhetisch, außergewöhnlich und schön. Die Botschaft dahinter ist aber eine melancholisch düstere. „Meine Reise nach Island hatte etwas Traumhaftes, Mythologisches an sich und ich fühlte mich mit den Schicksalsgöttinnen verbunden. Die schmelzenden Gletscher haben mich jedoch mit Melancholie und dunkler Trauer erfüllt. Denn sie sind mit dem Klimawandel Vorboten eines Weltuntergangs“, sagt Ona B., deren Künstlername sich vom tschechischen Wort „ona“, das für „sie“ steht, ableitet.

In den fotografischen Serien und Videosequenzen „Diamonds of Iceland“ und „Nordwind“ wurden diese Elemente inmitten der überwältigenden Naturgewalten eingefangen und künstlerisch festgehalten.

„Der Klimawandel ist ein Thema, bei dem wir noch sehr viel auf die Reihe bekommen sollten.“ Wichtig sei ihr zu bewegen und jeder kann bewegen, wenn er spricht. „Meine Kunst sehe ich als Mitteilung und mich als kleines Leben, das eine Verbindung zum Großen aufnimmt. Das kann gut funktionieren, wenn sich Gedanken und Energien bündeln.“