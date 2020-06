"Wohlfühlen" sollen sich seine Gäste. Und "den Corona-Alltag vergessen". Also hat Michael Rosenberg seine große, heurige Sommer-Eigenproduktion, Wilhelm Jacobys Lustspiel-Klassiker "Pension Schöller" (aber: "reloaded"), aufgrund der Krise auf nächstes Jahr verschoben. Und feiert statt dessen im August die Komödie mit einer österreichischen Erstaufführung. Und im Juli den Klimaschutz mit einem Familienstück.

Ab 17. Juli laden Hanspeter Horner und Michael Rosenberg (Bühnenfassung) im Filmhof in Asparn in Mira Lobes "Städtchen Drumherum" ein. In dem geht's nicht nur auf der Bühne um Natur und Umweltschutz, um Mut und Politik. Zu dem gibt's auch noch ein Umweltprojekt, in dem im Rahmen des diesjährigen Kulturfestivals in Asparn 35 Bäume gepflanzt werden.

Ab 11. August (statt wie ursprünglich geplant erst ab 14. September) werden dagegen eher die Gefühle als die Wälder strapaziert. Und zwar in Arthur Newfields Komödie "Ein Seitensprung zuviel", die Andy Hallwaxx als österreichische Erstaufführung im Filmhof in Szene setzt. Auf der Besetzungsliste stehen neben Adriana Zartl und Nina Hartmann auch Christoph Fälbl und Martin Leutgeb. Und: Filmhof-Intendant Michael Rosenberg selbst.

Karten und noch mehr Sommerprogramm unter: www.filmhof.at