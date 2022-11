„Maecenas NÖ 2022“-Preis für Kultursponsoring vergeben

Werbung

„Niederösterreichische Unternehmen“, „Niederösterreichische Kulturanbieter“ und „Best Practice – in wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Zeiten“. Das sind die drei Kategorien in denen am 29. November bereits zum 22. Mal der Kultursponsoringpreis „Maecenas 2022“ vergeben wurde.

„Ein großes Dankeschön geht an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in Sachen Kunst- und Kulturförderung engagieren. Das ist gerade in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Wir sehen hier ein sinnvolles und gutes Zusammenwirken“, betonte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser bei der Preisverleihung im Kaisersaal auf Schloss Luberegg in der Wachau.

Auch ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki betonte die Wichtigkeit des Zusammenwirkens von Kultur und Wirtschaft: „Kultursponsoring hat in NÖ einen riesengroßen Stellenwert. Kunst- und Kultursponsoring durch die Wirtschaft trägt ganz wesentlich zu einer lebendigen und vielfältigen Kulturlandschaft bei ­- und die ist heute wichtiger denn je“.

154 Projekte eingereicht

Aus den insgesamt 154 Projekteinreichungen wurden in jeder Kategorie jeweils vier Unternehmen oder Kulturanbieter nominiert. In der Kategorie „NÖ Unternehmen“ konnte sich die „At the Park Hotel – Nemetz Hotel GmbH“ den Hauptpreis für das Festival La Gacilly-Baden Photo 2022 und die Hotelgalerie holen. Bei den „NÖ Kulturanbietern“ erhielt „Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH“ für „30 Jahre Wegbereiter für Kunst und Kultur im Waldviertel“ den Hauptpreis. Den Kultursponsoring-Sonderpreis holte sich die Hainburger Haydngesellschaft für Musikveranstaltungen. Die Preisträger konnten sich über eine Glas-Skulptur, gefertigt von Christian Kvasnicka, freuen. Nach der festlichen Verleihung wurden die Gäste mit Kulinarik aus dem Schloss Luberegg verwöhnt.

Die Nominierten im Detail: