„Wir sind ja ein Wanderfest. Und wir grasen Niederösterreich ab!“ Lacht Dorli Draxler. Und lässt ihre Musikanten heuer hoch oben im Norden, direkt an der Grenze weiden, nein: spielen.

Waidhofen an der Thaya ist 2019 Spielort von Niederösterreichs Volksmusikfest mit dem programmatischen Namen „AufhOHRchen“. Und auch wenn das diesen Donnerstag schon seine 27. Auflage eröffnet, ist es „jedes Jahr eine neue Herausforderung“, so die Geschäftsführerin von Niederösterreichs Volkskultur. „Es gibt aber auch Bausteine, die immer gleich sind: das Chöretreffen oder den Sternemarsch, die Wirtshausmusik und den Tag der Jugend.“ Der, der Freitag nämlich, gehört jedes Jahr am Vormittag den Schulen, am Nachmittag den Musikschulen. „Und den bereiten wir ein ganzes Jahr vor!“

„Die Musik wandert heute viel stärker als früher!“ Volkskultur-NÖ-Chefin Dorli Draxler

Vorbereitet hat man für die diesmal „vier ganz intensiven Tagen“ aber noch anderes. „Wir gehen heuer erstmals radeln, und zwar grenzüberschreitend, von Slavonice nach Waidhofen.“ 30 Kilometer seien das, mit vier Stationen, wo man „stehen bleibt, ein Glasl trinkt, und überall wird musiziert“.

Auch bei den musikalischen Gästen sind diesmal viele dabei, die noch nie bei „AufhOHRchen“ waren. Und solche, die „jedes Jahr dabei sind, wie die Mostviertler Blechmusikanten“. Musiziert wird, wie immer, im Wirtshaus und in der Kirche, am Hauptplatz, im Stadtsaal und im Kolping-Wohnhaus. Und zwar von 70 Ensembles und 1.200 Mitwirkenden. „Das ist“, sagt Dorli Draxler, „auch praktische Kulturarbeit, die wir machen. Und das Mitmachen, das hat auch einen ganz hohen sozialen Aspekt.“

Mitzuerleben von 30. Mai bis 2. Juni in Waidhofen an der Thaya – und „rund um den 8. September“ in Groß Gerungs und Wiener Neustadt. www.volkskulturnoe.at