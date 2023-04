Gesucht: Erinnerungen für Niederösterreichs Landesarchiv

Werbung

Hundert hat man schon. „Schätzungsweise“, meint Niederösterreichs Landesarchiv-Direktor. Aber: „Da ist noch Luft nach oben!“ Und vor allem: Da soll noch mehr kommen.

Denn: Mit seinem jüngsten Aufruf will NÖs in St. Pöltens Kulturbezirk beheimatetes Landesarchiv die „Schätze der Erinnerung“, so auch Landesrat Ludwig Schleritzko, heben. Und, auch das, „unter idealen Bedingungen“ aufbewahren und „für die Wissenschaft zugänglich machen“. Weil, so Archiv-Direktor Roman Zehetmayer: „Gerade Tagebücher sind aus vielerlei Hinsicht für die Forschung wichtig.“ Und zwar Tagebücher „aus allen Schichten“.

Mit Sorgfalt und (weißen) Handschuhen: Landesrat Ludwig Schleritzko (links) und Landesarchiv-Direktor Roman Zehetmayer mit zwei Tagebüchern aus den Archivbeständen. Foto: NLK / Pfeffer, Gerhard Pfeffer

In Niederösterreichs Landesarchiv hätte man viele Aufzeichnungen „von Adeligen“, aus Niederösterreichs Schlossarchiven, außerdem Kriegstagebücher aus 1945. Von Entscheidungsträgern dagegen gebe es wenig, im Archivbestand. Ein paar Jugendtagebücher von NÖs 1966 verstorbenem Landeshauptmann Eduard Hartmann oder Tagebücher des Erbauers des Heldenberges, des „reichen Armeelieferanten“ Joseph Pargfrieder aus 1850. Von Arbeitern, Bauern, Dienstboten, aber auch von Bürgerlichen („da haben wir schon einige, im 19. Jahrhundert war das Tagebuchschreiben ja in Mode“) gebe es dagegen nur wenig.

„Wir“, meint Roman Zehetmayer, „nehmen alles!“ Geschenkt oder geliehen, im besten Fall älter als 50 Jahre. Und auch in Sachen Datenschutz überprüft und erst freigegeben, wenn die (Schutz-)Fristen abgelaufen sind. Und abgeholt würden sie auch, die privaten Tagebücher, „völlig unkompliziert“. Warum gerade Tagebücher? „Weil sie spontan und unmittelbar sind, oft auch Fotos und Zeichnungen enthalten. Das interessiert uns einfach!“ Und daraus könnte NÖs Landesarchiv auch ein Forschungsprojekt entwickeln oder eine Ausstellung gestalten: „Beides ist denkbar!“