Urlaubs-Souvenirs für das Haus der Geschichte gesucht

Welche Rituale, welche Gefühle, Souvenirs und Gewohnheiten machen einen Sommerurlaub aus? Was gehörte in den 60ern zu einem perfekten Urlaub in Österreich, was heutzutage? Die Ausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land" die ab dem 23. September im Haus der Geschichte in St. Pölten zu sehen ist, befasst sich mit der Geschichte des Sommerurlaubs in Österreich von 1945 bis heute.

Um die Ausstellung komplett zu machen, sucht das Museum bis einschließlich 7. Juli nach Souvenirs. Eine im Urlaub gekaufte Aufzieh-Puppe, ein Spielzeugfernseher, ein origineller Schlüsselanhänger: egal was, jedes besonders kunstvolle oder originelle Urlaubsmitbringsel ist willkommen. Ein Foto vom jeweiligen Gegenstand soll mit einer kurzen Beschreibung bis 7. Juli an socialmedia@museumnoe.at gesandt werden. Das wissenschaftliche Team wird sich dann mit den potentiellen Leihgebern in Verbindung setzen. Unter den Einsendungen werden drei Jahreskarten für das Museum Niederösterreich verlost.

Weitere Informationen unter: Zimmer frei!