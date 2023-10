Bühne im Hof zeigt ungleiche Körper auf Augenhöhe

42 cm trennen Christopher Schlunk und Iris Pelz an Größe, 42 kg an Gewicht. Diese Unterschiede stellten sie bei ihrer Show mit dem Titel „Gap of 42", im Rahmen des ersten Zirkus-Fest in der Bühne im Hof am Donnerstagabend in den Mittelpunkt.

Auf der Bühne scheint der Größenunterschied der beiden Akrobaten mehr zu verbinden als zu trennen, daraus machen Schlunk und Pelz ein Spiel: Sie beginnen auszuprobieren, wie diese ungleichen Körper zusammenarbeiten und auf eine Augenhöhe treten können. Dabei sind bloß drei verschiedengroße Kisten behilflich, die einzigen Requisiten auf der Bühne.

Auf humorvolle und originelle Weise begeben sich die beiden auf die Suche nach Unterschieden, Grenzen, Ergänzungen und Symbiose ihrer Körper. Dabei entstehen überraschende und absurde Momente: Wenn der Große die Kleine mit Leichtigkeit durch die Luft wirbelt oder die Kleine den Großen auf die Schultern nimmt. Dazu performen Schlunk und Pelz beeindruckende Hand zu Hand-Akrobatik.

Die Bewegung ihrer Körper, ist die Sprache mit der sie Geschichten erzählen, nur Musik und abgespielte Geräusche unterstützen die Performance. Aus den drei Kisten und zwei Bällen entsteht im Laufe der Darbietung eine dritte Gestalt, die zeigt, wie wenig es für ein bisschen Fantasie braucht.

Zirkus-Fest läuft noch bis Sonntag

Auch heute Abend verwandelt sich die Bühne im Hof wieder zu einer Manege: Der Conférencier und Zauberer Martin von Barabü veranstaltet mit verschiedensten Artistinnen und Artisten ein buntes Varieté. Am morgigen Sonntag, 22. Oktober, steht ein Zirkus-Brunch mit Martin von Barabü auf dem Programm und am Sonntagnachmittag gibt es für die Kleinsten eine wilde, lustige und musikalische Darbietung von dem Oorkaan Ensemble.

Details zum Programm des Zirkus-Fest in der Bühne im Hof gibt es hier.