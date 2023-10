Kunstschaffende laden wieder in ihre Ateliers

250 Künstlerinnen und Künstler öffnen am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Oktober, wieder die Türen zu ihren Ateliers und Werkstätten. Im Vorfeld der „Tage des Offenen Ateliers“ trafen einander zahlreiche der rund 1.000 teilnehmenden Kunstschaffenden auf Einladung von der Kulturvernetzung NÖ und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Auftaktveranstaltung im Landtagssaal in St. Pölten. Dort wurde die Breite der Kunst aus Niederösterreich präsentiert, die von Fotografie über Bildhauerei bis hin zur Malerei reicht.

Andreas Kuba, Projektleiter der „Tage der offenen Ateliers“, beeindruckte mit Fakten rund um die Erfolgsveranstaltung: Er betonte, dass es sich dabei um die größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk in Europa handle. Außerdem erfuhren die Anwesenden, dass sich niederösterreichweit am Veranstaltungswochenende in 61 Prozent der Orte Atelier-Türen öffnen werden. Würde man alle Ateliers für eine Stunde lang besuchen wollen, müsste man dafür 80 Tage einplanen, sagte Kuba. Außerdem dominieren die Frauen in der Szene: Sieben von zehn Teilnehmenden sind weiblich.

Veranstaltung soll niederschwelligen Zugang zur Kunst bieten

Mikl-Leitner verriet, dass sie mit einem Hobby-Künstler verheiratet sei und deshalb einige „echte Mikls“ zuhause habe. „Der Charme der 'Tage der offenen Ateliers' liegt für mich in der niederschwelligen Begegnung mit Kunst, die in allen Ecken und Enden von Niederösterreich präsent ist. Besonders gefällt mir das Zusammenspiel von Kunstschaffenden und Publikum – hier werden nachhaltig 'Brücken gebaut' für ein positives Miteinander“, betonte sie im Gespräch mit Harald Knabl, dem Geschäftsführer der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH. Gedacht sind die „Tage der Offenen Ateliers“ auch als Veranstaltung für Menschen, die sonst mit Kunst und Kultur weniger am Hut haben.

Außerdem wiesen Mikl-Leitner und Knabl auf ihr Vorhaben hin, Schaufenster von leerstehenden Gebäuden künftig als Pop-up-Galerien zu nutzen und dort lokale Kunst zu zeigen. Untermalt wurde die Veranstaltung von dem traditionell und innovativen Trio dieSTEINBACH mit launiger Musik inklusive Publikumsbeteiligung.

Terminaviso: Die „Tage der offenen Ateliers“ finden am 21. und 22. Oktober 2023. Am 22. Oktober gibt es eine geführte Bustour mit Carl Aigner. Mehr Infos: www.tdoa.at