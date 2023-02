Haus der Geschichte: Stille Streiks und laute Proteste

Werbung

In Krems-Stein wurde gestreikt (1886 war das, weil eine Arbeiterin eine Zigarre zu klein gerollt hatte). In Neunkirchen wurde gestreikt (1896 war das, und zwar gleich in mehreren Fabriken und weil die Arbeiterinnen und Arbeiter dort delogiert werden sollten). In Ruprechtshofen wurde nicht nur gestreikt, sondern gleich gekämpft (und die angerückte Volkswehr erfolgreich in die Flucht geschlagen).

In Traiskirchen wurde gestreikt (1974 war das, weil die Arbeit rationalisiert werden sollte und daraufhin 477 Reifenwickler gleich ein ganzes Semperit-Werk für vier Wochen lahmlegten). Und in Hainburg wurde auch gestreikt (1984 war das, für die Au und gegen das nächste Kraftwerk).

Wobei: Die Ersten, die im „aufsässigen Land“, so auch der Titel der vergangenen Samstag eröffneten Schau in Niederösterreichs Haus der Geschichte, auf die Straße oder besser: auf die Barrikaden gingen, waren die Bauern. Und zwar 1848.

„Das war auch unser Ausgangspunkt“, meint Haus der Geschichte-Leiter Christian Rapp. Und hat „die Schlüsselfigur“ von Österreichs Bauernbefreiung, den schlesischen Bauernsohn Hans Kudlich, der beim Demonstrieren vor NÖs Landhaus in der Wiener Herrengasse verletzt wurde und kurz darauf in Österreichs Reichstag einzog, an den Anfang seiner musealen Spurensuche nach „Streik, Protest und Eigensinn“ im weiten Land gestellt. Anträge, Briefe (aus NÖs Landesarchiv in St. Pölten) und ein Säbel erzählen da vom Revolutionsjahr 1848, während ein paar Schritte weiter Fangeisen und Wildererstutzen an ganz andere Revolutionäre erinnern.

Arbeitswertmarken und Zigarrenformen (aus Krems-Stein), Stifts-Chroniken (aus Lilienfeld) und Protest-Broschüren (aus Hainburg), Wäschestampfer, Rübenstecher, Notgeld-Gutscheine oder Tagebücher erinnern an all die anderen ganz lauten (beim ersten „Generalstreik“ ausgehend von der Neunkirchner Spinnfabrik) und ganz leisen (etwa beim Streik der Dienstbotinnen) Proteste der letzten 174 Jahre.

Darüber schweben im ersten Stock des Museums NÖ Kartontafeln an 16 Stahlgestellen (und 16 Kapiteln) und lesen sich die Streik-Geschichten von Texter und Zeichner Lenz Mosbacher wie ein Comic durch zwei Jahrhunderte – mit großen Gefühlen und kleinen Pointen. Und die Traktorreifen am Boden laden zum Ausrasten, von all dem Widerstand – oder zum Aufstehen und Weiter-Streiken.