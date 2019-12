Eine gelbe Wand in der Mitte. Afrikanische Trommeln dahinter. Und eine Kapelle, die mit schwarz gefärbten Gesichtern und silbernen Trompeten als „Zwarte Piet“, also: „Schwarzer Peter“ zum niederländischen Nikolaus-Fest aufspielt.

„Somewhere in the World“ heißt das zugehörige Video der senegalesischen Künstlerin Pélagie Gbaguidi, die schon als Artist in Residence in Krems gearbeitet hat. „Somewhere in the World“ heißt auch die heurige Winterschau im Kremser Forum Frohner. Und beschäftigt sich mit umstrittenen Bräuchen, längst überholten Stereotypen. Und mit Begegnungen – zwischen Niederösterreich und Afrika.

"Das, worum es hier geht, könnte und sollte überall diskutiert werden"

31 Positionen von 17 Künstlerinnen und Künstlern und von 1974 bis 2019 haben Dieter Ronte und Elisabeth Voggeneder dafür am Minoritenplatz versammelt. Vom Video bis zum Wandbild, von der Skulptur bis zum Hörbild und von der Fotografie bis zum Ölbild. „Das ist eine Ausstellung, bei der es um den Dialog geht“, erklärt Elisabeth Voggen-eder. Und: „Um die Bilder, die man im Kopf hat.“

Wolfgang Krebs’ gesellschaftskritischer „Quadratmeter Erde aus Uganda“ aus dem Weinviertler Dörfchen Unterolberndorf ist da zu sehen, Lisl Pongers berückendes Frauenporträt aus dem früheren Marchegger Afrikamuseum, Magdalena Freys starker Fotozyklus von Schamanin Susanne Wenger, Cheikh Niass’ wilde, bunte Fundstück-Bilder, die der Tullner Künstler in Dakar fertigte, oder Moussa Kones „Sprachlehrprogramm“ für Yoruba. Voggeneder: „Das, worum es hier geht, könnte und sollte überall diskutiert werden!“

www.forum-frohner.at