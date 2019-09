Fast 2.000 Jahre Spionage-Geschichte erzählt ab heute, Donnerstag, die jüngste Sonderschau in St. Pöltens Haus der Geschichte. Und lüftet ganz nebenbei noch jede Menge geheimdienstliche Geheimnisse.

Nummer 1 stammt aus dem dritten Jahrhundert nach Christi. Nummer 39 aus den "2010er-Jahren". Und dazwischen? Liegen beinahe zwei Jahrtausende Geschichte. Und zwar: Geschichte der Spionage. Die haben Christian Rapp (wissenschaftliche Leitung), Andrea Thuile und Benedikt Vogl (Kuratoren) und Checo Sterneck (Architektur) in der gerade eröffneten, jüngsten Themenschau im Museum Niederösterreich in insgesamt 39 Fälle verpackt. Und erzählen in jedem die Geschichte eines anderen Spions. Oder eines anderen Geheimnisses.

Oberst Redl darf da ebenso wenig fehlen wie Mister Bond, die Mata Hari oder Edward Snowden, die Gestapo hat genauso ihre "Fälle" wie der Mossard, der KGB oder die Stasi. Und wohin das alles, angefangen vom römischen Getreidehändler, der (auch) Informationen verkaufte, führen kann, das zeigt ein winziger RFID- (also: Radio Frequency Identification) Chip zum Implantieren unter die Haut - als letzter der 39 Spionage-Fälle.

Bis 19. Jänner 2020, www.museumnoe.at