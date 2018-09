Zeit braucht man für diese Schau; nicht weil sie so groß ist, sondern weil die Exponate meist Bilder, Karikaturen, Zeichnungen, Schautafeln, informative Texte sind.

Das sagt oft wenig Gutes über eine Ausstellung, doch gerade im Palais Niederösterreich zeigt sich, dass man nicht immer auf die Pauke hauen muss.

Der Inhalt der Schau widmet sich der Revolution in Wien, die am 13. März 1848 im historischen Landhaus in der Herrengasse ihren Ausgang nahm und als gute Frucht bürgerliche Freiheiten brachte und als böse den zerstörerischen Nationalismus, unter dem Europa immer noch leidet.

Private Sammlung mit über 5.500 Objekten

Herzstück der Ausstellung sind Originalobjekte – Lithografien und Flugblätter – der „Sammlung Steiner“. Herbert Steiner war Begründer des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Über Jahrzehnte baute er eine private Sammlung zum Revolutionsjahr auf.

Sie umfasst mehr als 5.500 Objekte und ist eine der größten Sammlungen dieser Art. Wichtige Blätter daraus zeigt der Verein für die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung zusammen mit dem Staatsarchiv und dem Haus der Geschichte in St. Pölten.

Die überaus kreative Gestaltung der Schau stammt von Architekt Hans Hoffer, der auch für beeindruckende visuelle und akustische Pointen sorgte. Besonders attraktiv sind die Ausstellungsräume, die normalerweise nicht zugänglich sind: der „Blaue Salon“, der heute den SPÖ-Landtagsklub beherbergt, und die Verordnetenratsstube der ÖVP mit einer beeindruckend reichen Renaissance-Ausstattung.