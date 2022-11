Druckvolle Werkschau in Amstettner KIAM-Galerie

Werbung

Warum die Druckgrafik als Medium und Technik so spannend ist, deutet Susanne Schober, die Obfrau der Kunstinitiative Amstetten, folgendermaßen: So kann man seine Werke nicht nur zeitgleich an unterschiedlichen Orten ausstellen, sondern auch mehrere Exemplare an unterschiedliche Sammler und Käufer weitergeben. Der Druck multipliziert das künstlerische Werk und demokratisiert es, ohne das es deshalb an Einzigartigkeit einbüßen müsste.

In der Ausstellung „Under Pressure“ in der KIAM-Galerie, einer Veranstaltung im Rahmen der Kulturwochen, ist eine gute Auswahl von Werken aus den jeweiligen Druckverfahren versammelt. Die stilistische Vielfalt an Linoldrucken, Holzschnitten, Siebdrucken, Radierungen und Lithografien macht einen Besuch der Ausstellung lohnenswert. Neben Arbeiten aus der 2021 gegründeten Kunst&Druckwerkstatt am Bahnhof werden auch Werke aus dem Archiv der Druckerey im Uferstöckl Rudi Hörschläger präsentiert.

Im Rahmen der Eröffnung erhielt Gründungsobmann Wilfried Leitner von Bürgermeister Christian Haberhauer Dank und Anerkennung für die großartige Aufbauarbeit und für seinen Einsatz für die bildende Kunst ausgesprochen.