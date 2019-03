Romantik pur, die aber gruseln lässt, vermittelt das zentrale, extra für die Zentralhalle geschaffene Werk, das der Ausstellung auch den Namen gibt. „The Cliff“, das ist ein junger Mann und ein Mädchen, die auf einem Felsenstück sitzen.

Für die Kenner der Arbeiten des Belgiers Hans Op de Beeck, Regisseur, Choreograf, Kurator, Bühnenbildner, Maler und Bildhauer in einem, ist es neu und besonders. Erstmals stellt er Menschen mit offenen Augen dar, statt wie bisher stets mit geschlossenen.

„Es interessiert mich nicht, Realität zu simulieren. Ich möchte die Welt interpretieren, indem ich fiktive Umgebungen erschaffe.“ Hans Op de Beeck

Der fünfzigjährige Künstler ist vor allem für seine skulpturalen Installationen bekannt, von denen auch andere in Krems neu sind, aber alle monochrom grau beschichtet. Da treibt ein schlafendes Mädchen auf einem Floß im Wasser, umgeben von Schilf und Seerosenblättern. Und man muss schon ganz genau schauen, um die Packung Schlaftabletten neben dem Mädchenkopf zu entdecken.

Hans Op de Beeck,„Brian“, 2018.Polyester, Glas,Beschichtung. | Christian Redtenbacher

Doch auch ohne solche Versatzstücke öffnen sich seine Figuren – ein Bub mit einer Kugel, ein anderer mit Pfeil und Bogen – der Betrachterin und dem Betrachter nicht; zu sehr sind sie (Achtung, geschlossene Augen!) in sich gekehrt.

Hans Op de Beecks gewaltige Installation im Zentralraum der Kunsthalle Krems. Hier stellt er zum ersten Mal Menschen mit geöffneten Augen dar. „The Cliff“, 2019. Stahl, Beton, Holz, Polyester, Styropor, Beschichtung. | Kunstmeile Krems/Christian Redtenbacher

Doch Hans Op de Beeck kann auch ganz anders. Als Maler und Zeichner arbeitet er in der Nacht allein an ebenso grauen Aquarellen und Tuschmalereien, für die im tagsüber, umgeben von vielen Gehilfen, in seinem Atelier die Ruhe fehlt.

Die Bilder sind in Krems ebenso zu bestaunen wie einige seiner Filme, die meist auf Basis ebendieser bildnerischen Arbeiten entstehen und oft Nächtliches vermitteln, wie zum Beispiel der Animationsfilm „Night Time“. Anders, aber ebenso grau der Streifen „Staging Silence“, in dem Hände auf einer Bühne mit Gegenständen des Alltags – wie Plastikflaschen oder Zuckerwürfeln – imaginative, höchst beeindruckende Settings kreieren.