„Wider die Macht“: 150 Bilder gegen den Faschismus

Eine der bemerkenswertesten Ausstellungen Österreichs ist derzeit im Haus der Geschichte in St. Pölten zu sehen: Unter dem Titel „Wider die Macht“ stellt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) erstmals seine Kunstsammlung aus. Zu sehen sind über 150 Grafiken, Zeichnungen und Gemälde, die im Widerstand entstanden sind, in Konzentrationslagern und Gefängnissen – aber auch Bilder, in denen Opfer des NS-Regimes sowie Wehrmachtssoldaten oft noch Jahrzehnte nach Kriegsende ihre Traumata aufarbeiteten.

„Viele wissen nicht, dass das DÖW von Anfang an eine Kunstsammlung hatte. In jahrelanger Arbeit wurde diese Sammlung aufgearbeitet und ist nun erstmals zu sehen“, betont Kurator Christoph Benedikter. Zu sehen sind unter anderem Werke von Adolf Frohner, Georg Eisler, Rudolf Hausner, Alfons Walde, Carry Hauser und Alfred Hrdlicka. Mehr noch als prominente Namen zählen in dieser Ausstellung aber die vielen unbekannten Opfer, die ihr Erlebtes festhalten – und damit einen erschütternden und berührenden Blick auf das Unaussprechliche, auf Leiden und Sterben in den Lagern freigeben. Und damit auch zeigen, wie unterschiedlich Menschen auf ihre Konfrontation mit Unterdrückung, Gewalt und Vernichtung reagieren.

Werke mit Entstehungszeit vor und nach 1945

Gegliedert ist die Ausstellung in zwei große Blöcke: Widerstandskunst, die vor 1945 entstanden ist, sowie Widerstandskunst, die nach 1945 entstanden ist und die erlebten Verbrechen aufarbeitet. Am Anfang steht nicht das Jahr 1938, sondern bereits das Jahr 1934 – der sozialdemokratische und kommunistische Widerstand gegen die Unterdrückung im Ständestaat. Es folgen Bilder, die Flucht und Verfolgung nach dem Anschluss thematisieren, Bilder aus dem bürgerlichen und katholischen Widerstand sowie Bilder, die in den Lagern in Frankreich und in den Konzentrationslagern entstanden sind.

Darunter wunderschöne Werke mit tiefen Abgründen – wie eine Ansicht des Ghettos Theresienstadt, das der KZ-Häftling Jo Spier 1943 im Auftrag der Wachmannschaft zum Abschied des aus Tulln stammenden Kommandaten Siegfried Seidl anfertigen musste. Ein Zeugnis eines besonders grauenhaften Verbrechens hielt Bruno Furch in einem dramatischen Bild fest: Als Geschenk an die Wachmannschaft wurden im KZ Flossbürg am Heiligen Abend 1944 dutzende KZ-Insassen aufgehängt.

In manchen Bildern finden sich aber auch Humor und Sarkasmus wieder: Beispielsweise in den Zeichnungen von Hans Maršálek oder den bitter-bösen Karikaturen von Joseph Otto Flatter, der vor dem Krieg Gesellschaftsmaler war. „Gerade im bürgerlichen Widerstand gab es viele, denen nie eingefallen wäre, sich politisch zu engagieren. Erst der Nazi-Wahnsinn hat sie dazu gebracht“, erklärt Ursula Schwarz vom DÖW.

„Die Gedanken sind frei“ ist die Schluss-Botschaft

Die nach 1945 gemalten Bilder unterscheiden sich deutlich – und das nicht nur in der Machart. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie erinnern oder mahnen wollen, viele auch die Frage nach dem „Warum?“ stellen. Darunter die Entwürfe von Heinrich Sussmann für die Glasfenster, die heute im Museum in Auschwitz-Birkenau zu sehen sind, die „Weinende Frau“ in Ravensbrück von Adolf Frohner, das imposante Krieg-Triptychon des Neuhofeners Ernst Anderl, der als Wehrmachtssoldat bei den Aufräumarbeiten im KZ Bergen-Belsen eingesetzt war, sowie Werke von Karl Stojka, der bis zum Schluss jedes Bild mit seiner KZ-Häftlingsnummer signierte.

Das letzte Bild der Schau ist zugleich die Schluss-Botschaft: „Die Gedanken sind frei“, ein Bild von Dov Esher aus 1989.