Karikaturmuseum Krems: Donald, Daffy und andere Enten

Werbung

„Ich bin kein Comics-Zeichner.“ Sagt er selbst. „So viel Charakter!“ Sagt der Animationsleiter der Disney Studios über ihn. „Es ist höchste Zeit, dass wir ihn präsentieren.“ Sagt der Museumsdirektor. Und hat sich, nach der „Buchstabenfabrik“ der Christine Nöstlinger, die Enten ins Haus geholt. Genauer: die Ente, also: Donald Duck. Aber: „Made in Austria“.

Mickey in Graphitgrau und mit Reißzähnen: Florian Satzingers „Mesolithische Maus“ aus 2021. Foto: Florian Satzinger

Florian Satzinger heißt der gebürtige Grazer Zeichner, den man „in Los Angeles und in Cannes kennt“. Und dem man jetzt in Krems die erste große Personale widmet. Rund 250 Werke hat Gottfried Gusenbauer dafür auf den rund 530 Quadratmetern Ausstellungsfläche im gesamten ersten Stock des Karikaturmuseums versammelt, davon 80 handgezeichnete Originale (die anderen „digitale Originale“, also: Drucke aus dem Computer). Und will damit „das erste Mal ein Bewusstsein schaffen, wie Charaktere entstehen“.

Da parkt ein roter Bolide mit Donald am Steuer mitten im Raum, während hinter der nächsten Wand eine Ente laut und wohlbekannt lacht, da geht die „Duckmarine“ auf Tauchkurs, während Donald in einer mittelalterlichen Bibliothek abtaucht, da watscheln zwei ausgestopfte Enten unter Glas, während ein Entenschnabel aus einer Bleistiftspitze wächst und ein Designer-Haus auf seinen Bewohner wartet.

„Er ist einfach ein toller Zeichner“, meint Gottfried Gusenbauer und schwärmt vom „Licht“, von der „Perspektive“ und von der „Täuschung“. Satzinger habe immer schon Vögel gezeichnet, im „klassischen Stil, aber mit neuen Formen“.

Das Hausboot am Kopf und den Farbstift vor der Nase: Florian Satzingers „Boat Hat“ aus 2021. Foto: Florian Satzinger

Vor drei Jahren kam dann „der Disney-Auftrag“. Und Donald Duck. Der ist auch in Krems (fast) überall, beim Yoga, im Windkanal, mit Banane am Kopf. Dazwischen grinsen aber auch Daffy, Mickey, Trolle, Elefanten und Krokodile von den Wänden. Und ein kurzer Exkurs führt in die Welt der Stereotype mit Diversitätsexpertin Maryam Laura Moazedi („das ist eines unserer zwei neuen, großen Themen“).

Bis 19. Februar 2023, www.karikaturmuseum.at