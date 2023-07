Landesgalerie NÖ: Schiele, Kandl und andere Schätze

Eine veritable Tour de force durch die Kunstsammlung des Landes mit exemplarischen Meisterwerken aus 250 Jahren österreichischer Kunst vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart bietet die Landesgalerie NÖ in Krems. Insgesamt 120 Werke von 56 Künstlerinnen und Künstlern bilden einen instruktiven Überblick über zweieinhalb Jahrhunderte heimischer Kunstgeschichte. Die Exponate reichen von großformatigen Gemälden über skulpturale Arbeiten bis zur Fotografie.

„Wir präsentieren Meisterwerke, die selten und kostbar sind, einen hohen ideellen oder kulturellen Wert haben und allesamt viel über die (Kunst-)Geschichte unseres Landes erzählen“, erklärt Museumsdirektorin Gerda Ridler. Ältestes Werk in der von Gerda Ridler und Nikolaus Kratzer, Leiter der Kunstsammlung des Landes NÖ, zusammengestellten Ausstellung ist eine großformatige Altartafel aus dem Jahr 1772 von Martin Johann Schmidt. Das jüngste Gemälde schuf Franziska Maderthaner im Jahr 2021.

Aristokratische Porträts, biedermeierliche Landschaftsmalerei und impressionistische Stimmungsbilder sind ebenso vertreten wie die Nachkriegsavantgarde mit Maria Lassnig und Arnulf Rainer, die „Neuen Wilden“ der 1980er-Jahre und Protagonistinnen der zeitgenössischen Kunst (Greta Freist, Hildegard Joos, Florentina Pakosta, Renate Bertlmann oder Die Damen). Überhaupt ist es Ridler ein Anliegen, den Anteil der Frauen am Kunstschaffen hervorzuheben (von Olga Wisinger-Florian, Marie Egner und Broncia Koller-Pinell bis zu Johanna Kandl).

Egon Schiele ist mit mehreren Arbeiten präsent. Seine „Zerfallende Mühle“ von 1916 zählt wohl zu den Hauptwerken der niederösterreichischen Landessammlungen. Auch sonst viele bekannte Namen: Waldmüller, Gauermann, Romako, Boeckl, Frohner, Kokoschka, Nitsch, West, Wurm – geradezu ein „Who is Who“. Aber auch weniger prominente Künstler sind (wieder) zu entdecken: der Kremser Landschaftsmaler Michael Wutky etwa, Franz Steinfeld oder Ferdinand Brunner. „Die Vielfalt der Kunstsammlung des Landes mit rund 100.000 Kunstwerken bietet einen reichhaltigen Fundus“, so Kratzer.

Die Schau ist auf zwei Etagen aufgeteilt und folgt einem chronologischen Parcours. Walter Grond und Veronika Trubel haben die Objekte der Ausstellung in Dialog mit literarischen Texten gebracht (von Adalbert Stifter, Caroline von Schelling, Marie von Ebner-Eschenbach oder Hermann Hesse) und so Kunst und Literatur in oft aufschlussreiche Beziehung gesetzt. Die Zitate stammen aus Texten der Entstehungszeit der Kunstwerke oder nehmen auf eine bestimmte Epoche oder künstlerische Strömung Bezug.

Auch ein umfangreicher Katalog zur Schau ist erschienen, die bis 11. Februar 2024 an der Kremser Kunstmeile läuft. Danach wandert die Ausstellung nach Deutschland in die Kunsthalle Tübingen. www.lgnoe.at