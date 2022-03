Live-Performance in der Tullner Kunstwerkstatt

Die bildende Künstlerin Cornelia Caufmann präsentiert in ihrer Ausstellung in der Galerie der Kunstwerkstatt Tulln vom 12. März bis 27. März einen Querschnitt ihrer bisherigen Arbeiten. Am 11. März ab 19 Uhr gibt es außerdem eine Live-Performance in Bild und Ton.

Die Künstlerin befasst sich in ihren Werken u.a. mit Symbolen und Zeichen und den Themen Erinnerung und Gedächtnis. Sie will ihren Fokus auf das Wesentliche zu richten - den künstlerischen Prozess. Sie bezeichnet ihre Arbeiten oft als „Notenwerke für imaginäre Orchester“.

Technisch beschränkt sich Caufmann auf monochrome Tusche- und Acrylmalerei in Anlehnung an die experimentelle japanische Kalligraphie des 20. Jahrhunderts und malt bevorzugt auf großflächigen Büttenpapieren aus Nepal. Ihre Experimente reichen von Bildinstallationen bis zu interdisziplinären Performances:

Mit dem Komponisten Tobias Leibetseder bringt sie Linien und Pinselstriche zum Klingen. Die dabei entstandenen „Texturen“ sind ebenso Unikate wie die hörbaren Klangbilder: einzigartig und nicht wiederholbar.

Weitere Arbeiten inkludieren Fotodokumente mit Malerei am menschlichen Körper („Skin Calligraphy“) und Malrituale auf mit Blattgold bemalten Bildträgern, die in Kooperation mit dem Vergolder Gregor-Ingomar entstanden sind.

Cornelia Caufmann hat seit 1993 ihren Wohnsitz und ihr Atelier in Klosterneuburg.