Museum am Dom: Heilige, Hirten und neue alte Meister

Mit Brief und Siegel: zwei Originaldokumente, unterschrieben von Daniel Gran bzw. Thomas Friedrich Gedon, aus dem Klosterneuburger Stiftsarchiv. Geschmückte Gabe: Den prunkvollen Kabinettschrank aus Birnenholz, Alabaster und mit steinernen Vögeln als Einlegearbeiten schenkte Daniel Gran 1745 seiner Tochter Anna als Mitgift zum Eintritt in das St. Pöltner Institut der Englischen Fräulein. Verklärte Pracht: „Die Verklärung des Heiligen Hippolyt“ von Thomas Friedrich Gedon. Die Ölskizze aus 1739 ist seit Samstag in der Ausstellung „Gedon & Gran“ in St. Pöltens Museum am Dom zu sehen. Kurator (und ehemaliger Museumsdirektor) Johann Kronbichler führt am 10. und 15. Dezember durch die Schau. Heilige Glorie: der Heilige Johannes von Nepomuk aus St. Pöltens Alumnat, gemalt von Thomas Friedrich Gedon 1740/45. Barocke Miniatur: „Unterweisung Mariens“ von Daniel Gran (1745). An der Decke: Fresko von Daniel Gran im Mittelraum der ehemaligen Stiftsbibliothek, die heute zum Museum am Dom gehört. Metallene Weihnacht: selbstgebaute und liebevoll dekorierte Kastenkrippe aus der Sammlung der Familie Aschauer aus Waidhofen / Ybbs.

