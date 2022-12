Museum am Dom: Von Hirten und Heiligen

Werbung

Nach dem einen hat man in St. Pölten sogar eine Schule benannt. Von dem anderen stammen in St. Pöltens Dom zwar die wichtigsten Deckenfresken. Und doch gehört er noch immer zu den unbekannteren unter den barocken Meistern.

Dabei hat der vermutlich um 1706 in Franken geborene Thomas Friedrich Gedon immerhin fünf Jahre beim 13 Jahre älteren, gebürtigen Wiener und späteren Wahl-St. Pöltner Daniel Gran gelernt. Und im Auftrag des damaligen Augustiner-Chorherren-Stiftes fünf Fresken und zehn Hochwandbilder in und für St. Pölten gemalt. Die „Skizzen“ dazu, selbst detailreiche, stimmungsvolle und farbenprächtige Ölbilder, hat St. Pöltens Museum am Dom in seiner diesjährigen Winterausstellung versammelt.

Jesus und Maria sind da verewigt, aber auch der Heilige Michael und, als zentrales Deckenfresko in der damaligen Stifts- und heutigen Domkirche, der Stadtpatron, der Heilige Hippolyt. Den hätte auch Barockmeister Paul Troger, von dem auch die Ausstattung der prächtigen Stiftsbibliothek stammt, für St. Pölten gemalt – den Auftrag bekam aber Thomas Friedrich Gedon.

Von ihm, von dem man bis heute wenig weiß, hat Museumsdirektorin Barbara Taubinger auch Originalbriefe (davon einen mit Protest und Siegel) und Quittungen aus dem Klosterneuburger Stiftsarchiv nach St. Pölten geholt, außerdem einen Moses (aus Seitenstetten), einen Lazarus (aus Dreieichen), einen seltenen strengen Augustiner-Eremiten-Prius (aus Baden) oder einen glanzvollen Nepomuk (aus dem St. Pöltner Priesterseminar) – einige davon signiert als „Kayserlich-Königlicher Hof-Camer-Mahler“.

Vom „Hofmaler“ Daniel Gran zeigt man dagegen kleine, prächtige, verschnörkelt gerahmte Marien, einen kunstvollen schwarz-goldenen Kabinettschrank und natürlich Gottesfurcht und Weisheit an der Decke des zentralen Bibliotheksraumes.

www.museumamdom.at