Museum NÖ: Wo die Sommer frisch und die Zimmer frei sind

Das Fähnchen hängt mitten drin, zwischen dem Ankommen und dem Dableiben, zwischen der Hausordnung und den Kleiderbügeln, in Rotweißrot und mit Schwarz oben drauf. „Zimmer frei“ steht da. Das steht für eine ganze Branche. Und auch gleich für eine neue Schau.

Die hat in Niederösterreichs Haus der Geschichte in St. Pöltens Kulturbezirk gerade ihre (Zimmer-)Türen geöffnet. Und zeigt in mindestens sieben Zimmern und auf gut 400 Quadratmetern das Sommerfrische-Land Niederösterreich. „Wir“, erklärt Haus der Geschichte-Leiter und (Mit-)Kurator Christian Rapp, „haben gemerkt, dass Niederösterreich ganz viel hergibt. Und wir konzentrieren uns bewusst auf den Sommerurlaub.“ Der hätte nach 1945 („damit fängt's an“) erst so richtig begonnen, da seien „ganz viele“ auf Urlaub gefahren und da hätten auch die kleinen Pensionen „auf einmal geboomt“. Und wieso gerade in NÖ? „Durch die Nähe zur Großstadt“, so Rapp, und: durch das Auto. Mit dem hänge auch die „Zimmer frei“-Fahne zusammen, die schon seit den 50ern – und heute noch immer – dort hängt, wo eben ein Zimmer frei ist. In Lunz und in Mönichkirchen, in Rohrmoos und am Semmering – im ganzen Land hat man Geschichten und Objekte zusammengetragen.

Einen Sessel aus dem Kurhaus am Semmering und ein Foto von der Bar im Panhans. Eine Packliste von Ernst Jandl (mit 6 Unterleibchen und 7 Paar Socken) eine von Friederike Mayröcker (mit Lederjacke, Rucksack und Parfum), die in Rohrmoos Urlaub machten. Eine Nachttischlampe aus dem Frankenhof an der Hohen Wand und eine Teekanne vom Zehenthof bei Scheibbs. Ein Kasten voller Bergschuhe, Krawatten, Rasierpinsel und Zigarettenhülsen aus dem Arbeitszimmer von Heimito von Doderer am Riegelhof in Prein an der Rax. Oder: Eine Suppenschüssel und ein Schild mit „Ruhetag am Dienstag“ aus dem Gasthof zum Goldenen Lamm in Drosendorf.

Zu all dem noch Urlaubsprospekte und Urlaubssouvenirs, Brettspiele (wie die „Fahrt ins Blaue“ mit winzigen Eisenbahnloks auf der Österreichkarte) und Kursbücher (wie dem, das neben einem Bahnabteil dritter Klasse aus der Jahrhundertwende hängt), VW-Bulli-Modelle (eines aus 1958 und das gleich hinter Glas) und eine ganze Wand voller Postkarten. Und: jede Menge Geschichten, von Pensionswirtinnen und Pensionsgästen, von Großmüttern und Sommerfrischlern. Die Objekte stammen dagegen auch aus NÖs Landessammlungen – und aus Privatbesitz. „Wir hätten“, meint Christian Rapp, „noch viel mehr machen können.“

Die Schau läuft jedenfalls gleich bis Februar 2025. Und der Krieg? Der kommt 2024 wieder, ins Museum. Mit neuen Objekten und neuen Kooperationen, etwa mit St. Pöltens ehemaliger Synagoge.

www.museumnoe.at