Die eine sucht nach geheimen Spuren. Der andere geht in geheime Täler. Und beide kommen mit Geschichten zurück. Vom Donaustrand. Und aus dem Himalayaland.

Fleck

Was Carola Dertnig und Michael Höpfner dort gefunden haben, das hat NÖs Landesgalerie für ihre beiden jüngsten Schauen gesammelt. Und dort, wo sich gerade noch Renate Bertlsmann Hühner tummelten und Heinz Cibulkas Bildgedichte flüsterten, ausgestellt.

25 „Hafenhölzer“ liegen da fein aufgereiht am Boden im lichten, leeren Erdgeschoß („wir haben in diesem Raum alles weggelassen, was geht“, so Ausstellungs-Kurator Christian Bauer). Zarte, schwarze Kupferrohre biegen sich daneben in die Luft, während sich in den Ecken Gips-Abdrücke von mittelalterlichen Vasen, Nägeln, Bootshaken verstecken und an den Wänden nüchterne Uferzeichen zählen.

"Das ist eine Sensation"

„Mich hat interessiert“, sagt Carola Dertnig , gebürtige Innsbruckerin und Wahl-Kritzendorferin, „diese Artefakte gerade in diesen Raum zu bringen“. Schließlich waren einige genau hier, in der 15 Meter tiefen Baugrube unter dem Museum, gefunden worden. „Das“, meint auch Landesgalerie-Direktor Christian Bauer, „ist eine Sensation, dass hier eine Künstlerin die Erste ist, die forscht.“

Eine Sensation der ganz anderen Art sind die Fundstücke, die Michael Höpfner von seinen Reisen mitbringt. „Das sind keine Expeditionen“, sagt der gebürtige Kremser, „das ist sehr existenziell.“ Nur mit Zelt und Rucksack, Notizbuch und Analogkamera geht der Wanderer („das Gehen ist für ihn schon künstlerisches Handeln“, so Kurator Günther Oberhollenzer) durch Tibet, Albanien oder andere menschenleere Gegenden.

Und zeigt unterm Dach der Landesgalerie zarte, blasse Zeichnungen auf Leinwand und Transparentpapier, Kreidekarten, Wollfadenzelte. Und: ein nach Europa geschmuggeltes Schneeleopardenfell, ausgeweidet und aufgespannt, wie ein exotisches Suchbild, in Silber und Schwarz. Sehr spannend!

Bis Mai 2020, www.lgnoe.at