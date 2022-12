Afrikas stolze Gesichter in der Kunsthalle Krems

Werbung

Südafrika war schon mal da. 2020 war das, mitten zwischen den ersten Lockdowns. Und die Kunst (nämlich die von Street Artist Robin Rhode), die war so schwarz – und so ironisch – wie kaum eine andere.

Jetzt, genauer: im November, hat Museumsdirektor Florian Steininger gleich ganz Afrika in die Kunsthalle an der Kremser Kunstmeile geholt. Und zeigt bis April Porträts – schwarz, auch ironisch, vor allem aber: afrikanisch. Und so stolz und so bunt, wie der afrikanische Kontinent selbst.

„The New African Portraiture“ heißt die Schau, die erstmals (!) 24 zeitgenössische, afrikanische Porträt-Maler(innen) in Europa präsentiert. Und deren Werke (bis auf eines) aus der Sammlung der iranischstämmigen Brüder Amir und Shahrokh Shariat stammen.

Eines von vielen zeitgenössischen Gesichtern Afrikas Foto: NÖN / Fleck

Eine ganze Familiengalerie hat sich da, gleich zur Begrüßung, im Oberlichtsaal in adretten (Stoff-)Sakkos und ernsten bis lächelnden Gesichtern versammelt (von Cornelius Annor , der diesen Herbst erst als Artist in Residence in Krems lebte und arbeitete). Im ersten Stock dann dunkle Köpfe mit Haube, Hut oder ohne und stolz bis skeptischen Blicken (von Amoaka Boafo ), Collagen mit dicken Lippen und bunten Hosen (von Millicent Akweley ) oder Kokosnuss-Gesichtern und Nike-Sneakern (von Aplerh-Doku Borlabi ). Dicke Bäuche (von Afia Prempeh ), wilde Locken (von James Mishio ) und nackte Brüste (von C rystal Yayra Anthony ) winken da zwischen Wäscheleinen und Cowboyhüten. DJs zwinkern Zitronenmädchen (von Otis Kwame Kye Quaicoe ) zu, während Wollhaare (von Atsoupé ) neben Schmetterlingen (von Souleimane Barry ) flattern.

Aus Leder, Blechen, Gummifetzen formen sich Teufel und Diplomaten (bei Alexandre Diop ), während hinter schwarzen Ladies mit weißen Augen (von Boluwatife Oyediran ) und Mädchen hinter Strumpfhosen (von Turiya Magadlela ) drei „Königinnen“ eine ganze Mine regieren (von Jean David Nkot ) und Stofffahnen und Garnköpfe (von Christopher Myers, Basil Kincaid und Josie Love Roebuck ) die Zentrale Halle schmücken.

„Zentrales Anliegen“ war Kunsthallen-Leiter Florian Steininger, „das Schwarze Porträt ins Rampenlicht zu rücken“, und zwar als Ausdruck von „Black Identity“, also: „schwarzer Identität“. Kuratiert hat die Schau Londons Kunstexperte mit ghanaischen Wurzeln, Ekow Eshun.

Zu sehen ist sie noch bis 10. April 2023, www.kunsthalle.at