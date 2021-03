Auf den ersten Blick "wirken sie fast monströs". Sagt der, der sie eingeladen hat. Auf den zweiten Blick wirken sie fast familiär. Und auf den dritten Blick? Haben sie alle etwas Menschliches, die Kreaturen, die da seit heute, Samstag, in der Kremser Kunsthalle eingezogen sind.

Wobei: "Geplant hätten wir sie schon letztes Jahr", meint Kunsthallen-Leiter Florian Steininger. Und "aufgefallen" war ihm die Schöpferin der Kreaturen, die in Sierra Leone geborene und in Australien lebende und arbeitende Patricia Piccinini, schon 2003, auf der Biennale von Venedig. Und er selbst war "auf der Suche nach etwas Hyperrealistischem", etwas, das "gerade in unsere Säulenhalle passt".

Dort, im Obergeschoß der Kremser Kunsthalle, "wohnen" sie jetzt für ein gutes halbes Jahr, die rund 50 Installationen mit Patricia Piccininis "Hyper-Hyper-Hybriden", bei denen es immer um "Beziehungen" geht, so die Künstlerin. Und darum, "Grenzen zu überwinden". Da hält, gleich im ersten Raum, eine Frau im blauen Kleid, ein Riesenbaby auf dem Arm. Da sitzt im nächsten Eck ein Mädchen in Leggins und Ballerinas und wiegt ein kleines Etwas. Da liest, im nächsten Raum, ein anderes Etwas auf einem Strandtuch Kafka, während sich eine Affen-Mama ein paar Meter weiter liebevoll um ihren Nachwuchs kümmert und ein Wesen mit Gürteltierpanzer hinten und dickem Bäuchlein vorne vor seiner hellblauen Höhle vor sich hinlächelt.

Lebensgroß und lebensecht sehen die aus, mit feinen Gesichtern, sanften Augen, schimmernder Haut und glänzenden Haaren. Aber etwas ist immer ein bisschen anders. Das Mädchen im Eck hat Arme und Beine wie ein Äffchen, das Etwas in ihrem Arm hat zwar einen Mund, aber keine Kopf, die Adlermännchen, die wie die Pinguine ihre Eier im Schoß haben, haben Menschengesichter, der "Embryo" sieht aus wie ein knallrot lackierter Körperteil von "Iron Man", das Krabbelkind hat keine Nase, dafür Fledermaus-Ohren, das Liebespaar im Safarizelt hat Raubtierkrallen und die "Young Family" aus 2002 - das älteste, aber vielleicht berühmteste von Patricia Piccininis in Krems ausgestellten Werken - hat Runzeln und Flecken wie ein alter Mensch.

"Wir hätten das natürlich auch mit abgedunkeltem Licht und einzelnen Spots inszenieren können", erzählt Florian Steininger. Statt dessen hat man die Wände in den Säulenhallen ostereierbunt gestrichen, in pink und blau und gelb, mit viel Luft zwischen den Kreaturen, Videos und Zeichnungen als Ergänzung und einem "Panik-Raum", in dem vor allem laut geatmet wird. In der Zentralen Halle im Erdgeschoß darf man sich zum Abschluss verirren, im Wald der seltsamen, mondhellen Pflanzen, in dem da und dort Patricia Piccininis Kreaturen auftauchen.

Zu sehen ist "Embracing the Future", so der Titel der Schau, die als einzige Station im deutschsprachigen Raum in Krems Halt macht, von heute, Samstag, bis zur verordneten "Osterruhe" ab Gründonnerstag. Und ("hoffentlich") nach Ostern bis 3. Oktober. Denn: "Wir haben", meint der Kunsthallen-Leiter, "die Laufzeit gleich einmal verlängert."

www.kunsthalle.at