Jung war sie. Wild war sie. Und das nach der Jahrhundertwende genauso wie nach dem Krieg und vor der Jahrtausendwende. Was sie noch verbindet, die Kunst des Neuen? "Es war immer Aufbruchstimmung", meint der Kurator. Und: "Es war da, wo's losgeht", meint der Direktor.

Dorthin, "wo's losgeht", von 1908 bis 1918, von 1945 bis 1955 und von 1990 bis 1999, haben Landesgalerie-Direktor Christian Bauer und Landesgalerie-Kurator Günther Oberhollenzer ihre jüngste Schau geschickt. Und zeigen seit heute, Samstag, drei Jahrzehnte "Kunstgeschichte im Zeitraffer" - oder: "in der Zeitmaschine". In die steigt man im Untergeschoß am Kremser Museumsplatz ein. Und rast durch Altes, Neues, Junges, Wildes, immer aber Radikales, Revolutionäres, wenn auch höchst Unterschiedliches. Rund 150 Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern haben Christian Bauer und Günther Oberhollenzer dazu versammelt, "fast" alle aus Österreichs großen Privatsammlungen und viele überhaupt "zum ersten Mal" zu sehen.

Die Highlights hängen gleich im "Aufwärmraum" zur Kunst-Zeit-Reise: Egon Schieles kleines, elegantes "Selbstbildnis" aus 1907, Arik Brauers früher ("das war die Nummer 5 unter all seinen Werken"), grausamer "Rattenkönig" aus 1945 oder eines der vielen Selbstporträts von Elke Krystufek aus den 1990ern. Die Unbekannt(er)en folgen gleich ums Eck. Josef Karl Rädlers detailverliebte "Tafelbilder" aus der Irrenanstalt etwa oder Max Mayrshofers wüste Menschenzeichnungen in der Zwangsjacke.

Aber auch Oskar Kokoschkas Mädchenstudien auf der Packpapier-Rückseite, Egon Schieles "spätes" Mädchen oder Richard Gerstls sattgrüne, öldicke "Landschaftsstudie". "20 Schieles" hat der Landesgalerie-Direktor aus Privatsammlungen von Leopold bis Ploil geholt, und dazu "eines der Hauptwerke von Niederösterreichs Landessammlungen", die "Zerfallende Mühle" aus 1916. Aber auch die hat etwas "Neues" an der Seite, das so noch nie zu sehen war: ihre Vorzeichnung, die Bleistiftskizze "Alte Wassermühle" aus "Fritz Langs unfassbarer Schiele-Sammlung", schwärmt Christian Bauer.

Auf der Weiterreise zum nächsten Jahrzehnt, also von der Vorkriegszeit des einen zur Nachkriegszeit des anderen großen Krieges, dann ein "Einschuss", sorgfältig ausgemalt und detailliert beschrieben, in Bleistift auf Pergament und von einem, der laut seinem Sammler "glücklich und süchtig macht": Arnulf Rainer. Rund 15 Rainers sind da, an der gegenüberliegenden Wand entlang, zu entdecken, frühe, fast schon surreale Frauen, Freunde und andere "schiefe Männer", die fast nahtlos an Hutter, Fuchs und Brauer anschließen, aber auch wilde, abstrakte "Zentralgestalten" bis hin zu ersten, dunklen Übermalungen. Dazwischen leuchtet Hans Staudachers frühlingssanftes Hellblau, liegt Maria Lassnigs bleistiftgraues See-Porträt, winkt Kurt Absolons "Garten des Bösen" oder lockt Oskar Gawells farbenstarke Studien-Serie.

Am Zeit-Reise-Ziel, den 1990er-Jahren, regiert dann der "Multipluralismus". Für den Kurator "war das durchaus schwierig", einen Raum mit "ganz verschiedenen künstlerischen Positionen" zu bespielen, meint Günther Oberhollenzer.

Und hat sich auf seine persönlichen Highlights beschränkt. Elke (Silvia) Krystufeks Marilyn zwinkert da Matthias Hermanns "Grace"-Serie zu, Peter Koglers gedruckte Ameisen wandern zu Eva Schlegels wabernden Wolken-Bildern, Brigitte Kowanz' Zeitröhren flackern unter Josef Bauers Zeitbuchstaben und Erwin Wurms Filzstift-Szenen bereiten Markus Muntean & Adi Rosenblums Generationenstudien vor. In die "Hohlwelt" von Dorothee Golz mag man sich am liebsten hineinsetzen, mit dem winzigen Ruderer von Romana Scheffknecht gleich über den Bildschirmsee übersetzen. Und Gerwald Rockenschaubs bunte Bäume und Walter Obholzers bunte "Streamer" wollen gleich noch weiter, ins nächste Jahrzehnt.

"Natürlich gibt's da große Unterschiede", gibt Christian Bauer zu, "aber das ist ja auch der Sinn der Sache!" Zu sehen ist "Auf zu Neuem" bis zur coronabedingt verordneten "Osterruhe" ab Gründonnerstag, dann wieder (nach aktuellem Stand) nach Ostern und bis Februar 2022.

