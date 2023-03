Museum Gugging: Wo Bowie malte und Roth knipste

Werbung

Die ersten waren die Maler. Dann kamen die Schriftsteller. Dann die Musiker. Und dann kam auch noch auch ein Modemacher. Bevor zuletzt wieder die Maler kamen. Und alle kamen sie nach Gugging. Denn: Dort, wo erst noch die „Nervenkranken“ behandelt wurden, wird seit den 1960er-Jahren Kunst gemacht. Von den Guggingern wie von ihren Gästen. Und sie, die „Inspirierten“ wie die „Inspirierenden“, hat Nina Ansperger auch in ihrer ersten Schau als neue künstlerische Leiterin des Gugginger Museums versammelt.

"Schizophren": 1966 malte Peter Pongratz nach seinen ersten Besuchen in Gugging den "Schizophrenen Johann Hauser" - einen seiner "Lehrer", wie er später sagte. Foto: Museum Liaunig

Maler Peter Pongratz, der „einen der besten Maler Österreichs“, Guggings Johann Hauser, schon vier Jahre vor dessen erster Ausstellung ganz wild porträtierte. Oder (Über-)Maler Arnulf Rainer, der die Gugginger nicht nur heftig übermalte, sondern auch mit ihnen malte. Und der auch „gleich einkaufte“, also: zum Sammler der Gugginger Künstler wurde.

Stammgast: Schriftsteller Gerhard Roth kam 1976 das erste Mal - und bis zu seinem Tod 2022 immer wieder - nach Gugging. Und schrieb nicht nur über die Gugginger, sondern fotografierte sie auch. Foto: Senta Roth

Eine ganze Bilderwand aus Gugging hing auch bei Schriftsteller Gerhard Roth, der 1976 das erste Mal kam, im Wohnzimmer. Und hängt jetzt im Museum – eingerahmt von einigen der „knapp 2.000 Fotos“, die Roth von den Guggingern knipste. Daneben (Gratulations-)Briefe, die er etwa an Ernst Herbeck schrieb. Und jene drei Romane, die (auch) in Gugging spielen.

Romane hat der berühmteste in der Gugginger Gästeliste keine geschrieben. Stattdessen ein Musikalbum aufgenommen (und die Gugginger auch zum Stadthallen-Konzert eingeladen). Und: Gezeichnet hat David Bowie – kaum, dass er am 8. September 1994 – mit André Heller & Brian Eno – angekommen war, im Garten von Guggings Haus der Künstler. Und sich dort von Fotografin Christine de Grancy auch ablichten ließ. Ganz schwarzweiß, ganz intim und ganz inspiriert sind diese Bilder, während Johann Rauschs Porträtgalerie aus 2022 einen Gang weiter ganz plakativ an die Gugginger „Köpfe“ erinnert. Und Christopher Kanes kleines „Couture-Studio“ aus 2017 im letzten Raum der „inspirierten“ Schau Heinrich Reisenbauers leuchtende Blumen im wahrsten Wortsinn anzieht. Inspirierend! Bis 24. September, www.museumgugging.at