Am Anfang flattert ein Papagei. Am Ende wartet ein Dodo. Und dazwischen? Lockt die Ferne. Dorthin, in fremde Welten, bricht man heuer auf der Schallaburg auf. Und macht das, was außerhalb der Ausstellungsräume hinter den Schlossmauern gerade gar nicht geht: Reisen.

"Sehnsucht Ferne" heißt die zugehörige Schau, die heute, Samstag, ihre Luken geöffnet hat. Und sich in ganz unterschiedlichen Zeiten und mit ganz unterschiedlichen Begleitern auf die Reise macht. Da beginnt man, mit der Planung, erst mal in einem nostalgischen Studierzimmer, mit Mahagonimöbeln und Schmetterlingstapete, zwischen denen Alexander von Humboldts Reisetagebuch, Alexandra David Neels tibetanische Mütze, Fürst Esterhazys Reisetoilette oder Ida Pfeiffers Wollsocken von Aufbrüchen erzählen. Da navigiert man kurz darauf, nachdem man im Warteraum auf die Abfahrt gewartet hatte, schon auf hoher See, mit James Cooks Schiffschronometer, schaut durch Fernrohre, lernt, wie ein Sextant funktioniert, bestaunt Muschelmanschetten und Nasenflöten und reist durch Johann Bergls märchenhafte Fresken aus dem Gartenpavillon des Melker Stiftes. Ein paar Seemeilen, nein: Ausstellungsmeter weiter liegt die "Novara" vor Anker, die österreichische Fregatte, die im 19. Jahrhundert um die Welt gesegelt ist und etwa exotische Nüsse bis nach Pöchlarn gebracht hat.

Fürs Selfie: Fernweh-Kulissen für Daheimgebliebene, von den Pyramiden bis zum Mond. Usercontent, NÖN / Fleck

Zwischen Seemonstern und Riesenmenschen, durch Hogwarts und das Schlaraffenland aus dem Reich der Weltkarten geht es weiter ins Reich der Azteken, zu Gold und Silber, aber auch zu Pocken und Sklaven, die mit den Eroberern kamen und die von den Kehrseiten der Aufbrüche erzählen. Und die direkt zu den nächsten Reisezielen führen: in die Wunderkammern, in die Sammlervitrinen und in die Grabkammern, wo eine echte ägyptische Mumie schläft. "Damit wollten wir auch eine Diskussion aufmachen", erklärt Kulturvermittler und Ausstellungsgestalter Marcel Charhour. Denn, ergänzt Schallaburg-Leiter Kurt Farasin: "Bei uns gibt's keine Heldenepen. Uns sind die Menschengeschichten wichtig." Sein, Farasins Lieblingsobjekt, sei Mauritius' ausgestorbener Riesenvogel Dodo, der nach den Museumsdepots, nach den fernen Dingen, die heute längst Alltag geworden sind, nach fremden Klängen, kritischen Texten und exotischen Kulissen für die eigenen Reise-Selfies, am Ende der Schau wartet, als "letzter seiner Art". Und als einer, der dazu anregt, wovon die ganze Ausstellung lebt: "dass jeder seine eigene Sehnsucht findet".

Zur Schau gibt es einen Expeditionssack für Kinder und einen gut 250 Seiten starken, vollgepackten Katalog für Erwachsene. Und für alle ab 12 wartet noch der erste "Escape Room" auf die eigene Nordpol-Expedition.

Zu sehen ist "Sehnsucht Ferne" bis 7. November 2021, täglich ab 9 Uhr, Infos und Tickets unter www.schallaburg.at