Rainer Museum: „Duette“ und „Duelle“ im Frauenbad

Auch wenn er sich gern zum Einzelgänger stilisiert: Arnulf Rainers Schaffen stand oft im Kontext mit anderen Künstlern. Das veranschaulicht die von Alexandra Schantl kuratierte Ausstellung im Badener Frauenbad eindrücklich nicht nur anhand der Werkserien „Face Farces“, „Body Poses“ und etlichen weiteren Überarbeitungen, sondern auch in der von Cora Pongracz fotografisch dokumentierten Zusammenarbeit mit Dieter Roth, in Gemeinschaftsarbeiten mit Günter Brus oder beim von Karin Mack fotografierten Happening „Selten gehörte Musik“ 1974 in Berlin, an dem neben Rainer auch Wiener, Rühm, Nitsch mitwirkten. Ergänzt wird die Schau mit effektvoll in den Marmorbädern inszenierten „Duetten“ von Brigitte Kowanz und Franz Graf aus den frühen 80ern.

Zu sehen sind die „Duette Duelle“ bis 8. Oktober, www.arnulf-rainer-museum.at