Am 23. November 2019 wurde im feierlichen Rahmen der 9. NÖ Bibliotheken Award in Wiener Neustadt durch Landesrat Ludwig Schleritzko, vor zahlreichen Gemeindevertretern und Bibliothekarinnen, vergeben.

„Jegliche Mobilität beginnt im Kopf. Sie ist die Voraussetzung für alles. Was uns antreibt, das ist unsere Vision. Wir alle wollen etwas gestalten, verändern und erreichen. Hierfür brauchen wir immer wieder frische Ideen und Inspirationen. Der 9. NÖ Bibliotheken Award legte daher den Fokus auf Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die die Mobilität im Kopf und Tun fördern und in der Bevölkerung Bewusstsein für Offenheit gegenüber Neuem schaffen“, so Landesrat Ludwig Schleritzko der, neben Mobilität und Finanzen, auch für die öffentlichen Bibliotheken im Land verantwortlich zeichnet.

Mehr als "Ausleihe": Orte des Gesprächs

„Die Bedeutung der niederösterreichischen öffentlichen Bibliotheken geht über die Ausleihe von Medien hinaus. Sie sind Orte in den Gemeinden und Pfarren, an denen sich Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung treffen, miteinander ins Gespräch kommen, unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen und aktiv an der Gestaltung ihres Gemeindelebens teilhaben können“, so Schleritzko weiter im Gespräch mit Moderator Tom Schwarzmann.

Umrahmt wurde die Festveranstaltung von Jung-Autorin Susanne Schmalwieser und Musikerin Doina Fischer.

Der NÖ Bibliotheken Award wurde bereits zum 9. Mal an insgesamt neun Preisträger in drei Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden „Persönliches Engagement“, „Innovationen in der Bibliotheksarbeit“ und „Zielgruppenorientierte Projekte“. Aus den zahlreichen Einreichungen wählte eine hochrangige Jury (ORF Moderator Reinhard Linke, Leiter der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek Roman Zehetmayer, Julia Stattin von der Literaturedition NÖ, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek Ursula Liebmann, Verena Resch – von der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, sowie den Leitern der Bibliotheksfachstellen in Niederösterreich – Kathrin Hömstreit, Gerlinde Falkensteiner und Gerhard Sarman).

Die Gewinner

Kategorie 1: Persönliches Engagement

1. Platz: Eleonore und Peter Cerwenka Gemeindebücherei Würflach

2. Platz: Karl Korntheuer Öffentliche Bücherei der Pfarre Edlitz

3. Platz: DI Gerhard Gruber Pfarrbücherei Ober-Grafendorf

Kategorie 2: Innovationen in der Bibliotheksarbeit

1. Platz: Bücherei der Marktgemeinde Kirchstetten für das Projekt "Englische Literatur und Konversation für alle Generationen"

2. Platz: BÖbliothek Böheimkirchen für das Projekt "# Hör mir zu #ebook für dich"

3. Platz: Städtische Bücherei Korneuburg für das Projekt "Tierbesitzer als neue Leserinnen und Leser"

Kategorie 3: Zielgruppenorientierte Projekte

1. Platz: Stadtbücherei Traismauer Ffür das Projekt "Lesen am Fluss"

2. Platz: Stadtbücherei und Mediathek Krems für das Projekt "Verborgenes und Erlesenes"

3. Platz: Lesetreffpunkt Schleinbach-Ulrichskirchen-Kronberg für das Projekt "Wir bringen dir dein Buch ins Wohnzimmer"