Frauenpreis für die „radikale“ Regie von Katharina Mückstein

„Ungebrochene künstlerische Radikalität“, gepaart mit „hoher sozialer Kompetenz“ - das sagt die Jury von Wiens Frauenpreis über Katharina Mückstein. Und hat die Wienerin, die im niederösterreichischen Bad Vöslau aufgewachsen ist, gestern, Mittwoch, mit dem diesjährigen Frauenpreis für die beste Regisseurin ausgezeichnet. Dotiert ist der Preis mit 3.000 Euro, verliehen wurde er heuer schon zum 22. Mal - um „Frauen sichtbar zu machen“.

Das macht Film- und Fernsehregisseurin und Drehbuchautorin Katharina Mückstein seit 2010 nicht nur in der von ihr mitbegründeten La Banda Film, mit der sie für die großteils in NÖ gedrehte Doku „Holz Erde Fleisch“ 2017 auch Österreichs Filmpreis bekam, und seit 2011 im Vorstand des (Film-)Frauen-Netzwerks FC Gloria. Das macht Mückstein auch in ihren Spielfilmen („Talea“ mit Nina Proll 2013, „L'Animale“ mit Sophie Stockinger 2018). Und: in ihrer jüngsten Kino-Doku „ FEMINISM WFT“, die in 96 Minuten zeigt, „wie wir mit Feminismus die Welt retten“.