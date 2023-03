Hameseder und Pollak sind „Manager mit Herz“

Werbung

Für besondere Partnerschaften mit der Wirtschaft vergibt die Kulturregion Niederösterreich jährlich die Auszeichnung „Manager mit Herz – Partner der Regionalkultur“. Heuer wurden mit Erwin Hameseder, dem Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, und Harald Pollak, dem Obmann der Wirtshauskultur NÖ, zwei Persönlichkeiten mit besonderem Bezug zur Regionalität ausgezeichnet Die Preisübergabe erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier im „Gasthof zum Goldenen Löwen“ bei der Familie Frey in Maria Taferl.

„Beide Preisträger stehen für Regionalität, Herz und Management. Jeder in seinem Bereich, in seiner Verantwortung und in seinem Lebensumfeld. Die Nähe zu den Menschen ist der Erfolgsfaktor für ihr Tun“, betonte Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender der „Kultur.Region.Niederösterreich“, in seiner Laudatio. Wo die Regionalkultur gelebt werde, seinen die Menschen tief mit ihrer Heimat verwurzelt, so Pröll weiter.

Erfreut über die Auszeichnung waren die beiden Preisträger: Erwin Hameseder bezeichnete die Initiativen in den Regionen Niederösterreichs als ganz besondere Erfolgsgeschichte. Für Harald Pollak ist auch bei den Wirten Regionalität das Wichtigste. „Wir bringen die Regionalität auf den Teller, um nie zu vergessen, wo man herkommt.“