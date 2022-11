Kulturpreis für Waidhofner: Erlebbare Geschichte

Werbung

Bei der Verleihung der NÖ Kulturpreise im Festspielhaus St. Pölten ging einer von zwei Anerkennungspreisen in der Sparte „Erwachsenenbildung“ an den Waidhofner Wolfgang Rechberger und den gebürtigen Waidhofner Gerald Raab für ihre Arbeit an dem Projekt „Die verschwundene Burg“. Das Projekt war Teil des Viertelfestivals 2021 und versuchte mittels einer 3D-Rekonstruktion und einer App die ehemalige Burg in Konradsheim wieder sichtbar und erlebbar zu machen.

Rechberger und Raab sind schon seit ihrer gemeinsamen Kindergartenzeit befreundet und hatten auch vor dem Projekt in Konradsheim bereits zusammengearbeitet. Rechberger führt seit 2010 gemeinsam mit Barbara Pirringer die Kommunikationsagentur „P&R“. „Hier planen und gestalten wir Themenwege, verpacken Forschungserkenntnisse in interaktive Ausstellungen oder begleiten Projekte im Begegnungsraum Natur“, erzählt Rechberger. „Dabei schlagen wir im Sinne eines unvergesslichen Erlebnisses für die Besucherinnen und Besucher die Brücke zwischen analogen und digitalen Medien, zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung.“

Mittels einer App konnte die Visualisierung der Burg als Überblendung auf das heutige Gelände angezeigt werden. Foto: Stefan Sappert

Der mittlerweile in Wien lebende Archäologe und 3D-Techniker Gerald Raab wuchs ebenfalls in Waidhofen auf. Seit er durch seinen Lehrer Walter Zambal von der ehemaligen Burg in Konradsheim erfuhr, interessierte ihn das Thema. Nach anfänglicher Enttäuschung, dass heute kaum mehr etwas von der Burg zu sehen ist, war er umso mehr von der Idee fasziniert, die Vergangenheit wieder sichtbar zu machen. Er verfasste später auch eine Bachelorarbeit über die Burg in Konradsheim. „Damals war es mir schon ein Anliegen, dass man versucht, für die Bevölkerung irgendetwas sehbar zu machen“, erinnert sich Raab. So entstanden die ersten Pläne zur Visualisierung. Bald darauf wurden gemeinsam mit der Stadt Waidhofen geophysische Messungen vorgenommen und gemeinsam mit Lokalhistoriker Nikolaus Farfeleder die vorhandenen historischen Dokumente durchforscht.

Viertelfestival war die passende Gelegenheit

2019 wurde der Call für das Viertelfestival 2020 veröffentlicht und ließ Raab und Rechberger aufhorchen. „Das Thema Bodenkontakt war für uns sozusagen aufgelegt“, meint Raab. „Wir wollten sichtbar machen, was im Boden vorhanden, aber verborgen ist.“ Die beiden bewarben sich also und erhielten auch eine Zusage. „So kam das Ganze ins Laufen“, erzählt Rechberger. „Ursprünglich war das Projekt ja für 2020 geplant, das musste dann aber aufgrund von Corona um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Teilweise wurden in dieser Zeit auch noch die Inhalte erweitert.“ Für das Festival wurden zwei Modelle angefertigt. Ein wissenschaftliches, das im Schauraum ausgestellt wurde, sowie eine künstlerische Interpretation, die durch das VR-Modell erlebbar wurde. Rechberger entwickelte ein interaktives Knappenspiel sowie eine App, die es ermöglichte, selbstständig über eine Karte zu den Stationen zu navigieren und die Visualisierung der Burg als Überblendung auf das heutige Gelände anzuzeigen.

2021 konnte das Viertelfestival schließlich stattfinden. „Die verschwundene Burg“ zog viele Geschichtsinteressierte nach Konradsheim. „Wir waren überrascht wie viele Besucherinnen und Besucher das interessiert hat“, freut sich Rechberger. „Das Projekt ist auch nach wie vor zu besichtigen. Spannend ist auch, dass die Visualisierung kein Letztstand ist, sondern immer wieder aktualisiert werden kann, um den letzten wissenschaftlichen Stand widerzuspiegeln.“ Gerald Raab ist ebenfalls mit dem Ablauf des Projekts zufrieden und betont den Nutzen für weiterführende Forschung: „Die Visualisierung erleichtert es Archäologen, ihre Erkenntnisse zu kommunizieren. Wissenschaftskommunikation funktioniert über ein 3D-Modell einfacher, als wenn man nur Befunde hat. Das Modell in Konradsheim soll auch ein Ansporn sein weiterzuforschen. Man kann noch viel mehr herausfinden und das wieder in die Ergebnisse einfließen lassen. Das Projekt soll etwas Bewegliches sein und nicht statisch.“