Ein Park als Catwalk, Schülerinnen und Schneiderinnen als Models - und als Modelle? Dirndlkleider. Also: "Mieder, Kittel und Schürze", wie Volkskultur-Lady Dorli Draxler Dienstagnachmittag in der St. Pöltner Maria-Theresia-Straße erklärte.

Dort, im blumengeschmückten Park hinter der ehemaligen Voith-Villa mit Sitz von St. Pöltens Musik- und Kunstschule, hatten sich auf Einladung von Niederösterreichs Volkskultur und Niederösterreichs Wirtschaftskammer gut 40 Dirndlträgerinnen versammelt - nicht nur zur Dirndlschau, sondern auch zur Dirndlprämierung. Das "nachhaltigste" Dirndlkleid hatte man in dem erstmals ausgerufenen Wettbewerb im Rahmen der Volkskultur-Initiative "Wir tragen Niederösterreich" gesucht. Und unter 42 eingereichten Modellen von 35 Näherinnen auch gefunden.

Renata Samojedna heißt die Siegerin in der Kategorie der Schneiderinnen, stammt aus Polen, lebt und arbeitet in Langenzersdorf und hat ihr sommerliches Dirndlkleid mit der alten Kunst der "Nadelmalerei“ bestickt. Victoria Rothen hat dagegen in der Kategorie der Schülerinnen gewonnen, stammt aus Baden, lernt in der Landwirtschaftlichen Fachschule Sooß und hat den Leib ihres außergewöhnliches Dirndlkleids mit Kaffeesud gefärbt.

Ausgezeichnet wurden aber noch fünf weitere Schneiderinnen und fünf weitere Schülerinnen, von Wieselburg bis St. Valentin und von Warth bis Gaming. Klatschten den Dirndln im Park Beifall: Goldhauben-Obfrau Grete Hammel, Hausherr und Gastgeber Alfred Kellner oder Dirndl-Doyenne Gexi Tostmann.

"Ich bin begeistert", meinte auch Landeshauptfrau und Ideengeberin Johanna Mikl-Leitner, die zur Prämierung selbst im blau-roten Dirndl gekommen war. Und Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber war sicher, "dass von dieser Veranstaltung viel ausgeht" - und dass Niederösterreichs nachhaltigste Dirndln auch an Niederösterreichs zwölftem Dirndlgwandsonntag am 13. September.

