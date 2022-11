NÖ Bibliotheken Award 2022 an vier Bibliotheken vergeben

Werbung

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) überreicht den Preis an, Rebecca Ullmer von der Bibliothek im Zentrum Wiener Neustadt. Foto: NLK Pfeffer

In feierlichem Rahmen zeichnete Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) vier Bibliotheken mit dem NÖ Bibliotheken Award 2022 im Schloss Weinzierl des Josephinums in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) aus.

“Ich bedanke mich bei allen, die sich für die Bibliotheken in Niederösterreich engagieren und eine so wertvolle Arbeit leisten, im speziellen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Gemeinden und Pfarren, die als Träger fungieren”, sagte Schleritzko bei der Preisverleihung. Renate Welsh sorgte mit ihrer Lesung für den literarische Unterhaltung und die Musikschule Wieselburg bildete mit jungen Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern den musikalischen Rahmen des Abends.

Die Gewinner im Überblick

Die vier Preisträgerinnen-Büchereien wurden durch das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Sponsoren Dockner Druck, M.E.A., Premium Team und Tyrolia Verlag prämiert. Eine Jury aus acht externen und internen Expertinnen und Experten wählte aus den zahlreichen Einreichungen mittels Punktesystem ihre Favoritin in der jeweiligen Kategorie aus. Nach Addition der Punkte ergaben sich dann die Sieger-Bibliotheken. Der NÖ Bibliotheken Award wurde an insgesamt vier Preisträgerinnen in den folgenden vier Kategorien vergeben: