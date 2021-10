Wiener Neustadt: Theaterpreis für „LEMOUR“

Die Theatercompany „LEMOUR“ rund um die Neustädterinnen Miriam und Sarah Kerneza gastierte, wie berichtet, im September mit ihrem Stück „Der Liebe linke Hand“ auf schwedischen Festivals.

Die Neustädter Künstler konnten aber nicht nur das schwedische Publikum begeistern, sondern räumten auch noch einen Preis ab: „Für unsere emotionale und künstlerische Leistung gewannen wir in Göteborg mit dem ,OFF to Milano Award‘ einen Fixplatz auf einem Theaterfestival in Mailand im Juni 2022“, freut sich Miriam Kerneza: „Da unsere Stücke keine gesprochene Sprache enthalten, haben wir Einladungen nach Bratislava, Finnland, Norwegen und Island, sogar Organisatoren aus Indien sind an uns interessiert!“