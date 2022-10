Great Project: Was bleiben soll, entsteht im Hier und Jetzt

Werbung

„Es geht weiter“, so lautet die erfreuliche Bilanz, nach Abschluss des ersten länderübergreifenden Austauschprojektes, das sich innerhalb der elf „Great Spas of Europe“ zwischen Baden und Baden-Baden abspielte.

Saskia Sailer, zuständig für die Public Relations von „Great Spas of Europe“, freut sich, dass das Kultur-Pilotprojekt zwischen der HLA Baden und der Robert-Schuman-Schule in Baden-Baden eine Nachfolge findet und sich im nächsten Jahr ein dritter „great“ Badeort dazu gesellt.

Karlsbad ist 2023 mit dabei und nimmt an gleich drei weiteren Kooperationen teil, das wurde am Rande der 17. Welterbestädtekonferenz offiziell gemacht. In einer Zeit, wo so vieles auseinanderbreche, wo Länder sich lieber in den Konflikt, denn in die Versöhnung begeben, wo man sich lieber isoliert anstatt zusammenrückt und nichts mehr als beständig erachtet werden kann, sei es umso schöner zu sehen, dass es doch noch Länder gebe, die zusammenrücken.

So brachte es sinngemäß der UNESCO-Vorstand für Österreich, Ernst-Peter Brezovszky, bei der Eröffnung der Foto-Ausstellung am Bellevueplatz auf den Punkt. Mitinitiiert wurde das mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm „Culture Connected“ finanzierte, in Kooperation mit dem Tourismusreferat der Stadt Baden finanzierte Projekt von Alexandra Farnleitner-Ötsch, die an der HLA Kulturmanagement unterrichtet.

Fotos helfen, Welterbe zu erkennen und zu schätzen

Mit ihren Schülerinnen und Schülern setzte sie das Projekt „Mein Welterbe – Baden³“ um, Dabei war es Aufgabe, dass die Schüler aus ihrer Sicht den Weltkulturbadeort Baden fotografieren sollten. Die entstandenen Fotoarbeiten wurden im Rahmen einer Open-Air-Ausstellung am Bellevueplatz im Kurpark eröffnet.

Vorige Woche endete die Ausstellung und es wurde Resümee gezogen: „HLA goes Europe“, bringt es Farnleitner-Ötsch auf den Punkt.

„Ich wollte auch, dass die Schüler sich Gedanken machen, was uns verbindet und was uns unterscheidet“, betonte Farnleitner-Ötsch, für die es auch ein Aspekt war, dass die Schüler darüber nachdenken, was in 50 oder 100 Jahren von Baden noch übrig sein soll, „was ist erhaltenswert?“ - und das führt dazu, nachzudenken, was es bedeutet, Weltkulturerbe zu sein.

Es sei nämlich schwer, elf UNESCO-Welterbestädte aus sieben Nationen unter einen Hut bzw. unter eine Badehaube zu bringen. Umso mehr bedürfe es derartiger Projekte, wo die Länder sich austauschen und gegenseitigen besuchen.

Die Stadt aus anderen Perspektiven kennenlernen

„Das Pilotprojekt war ein schöner Erfolg, nicht nur, dass schöne Fotos entstanden sind, sondern, dass sich die jungen Leute mit dem Weltkulturerbe Baden befassten und was Kur, Wellness, Wasser und Umwelt in diesem Zusammenhang bedeuten“, erklärt Sailer.

Als weiterer Pluspunkt zeigt sich, dass die Städte näher kommen und sich langsam beginnen zu vernetzen, weil „wir haben schon unterschiedliche Mentalitäten und Dynamiken, aber gerade über diese Unterschiede können wir erkennen, was uns verbindet.“

Begleitet wurden die Schüler vom Innungsmeister der NÖ Berufsfotografen, Christian Schörg.