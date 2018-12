Ein Mann wandert bei einem Charity-Adventmarkt von Stand zu Stand. Er muss eigentlich schon zu seiner Frau, aber die Höflichkeit verlangt doch, überall einen Punsch zu trinken … so beginnt die Peter Meissners liebste Weihnachtsgeschichte. „Die lese ich meistens als Zugabe“, erzählt der gebürtige Badner.

Schon als Kind hat Peter Meissner gerne Geschichten erzählt. Nach dem Vorbild der Pixi-Bücher hat er sogar seine eigene Version gebastelt. | Sturm

Meissner, der über Jahrzehnte fast 4.300 Sendungen im ORF NÖ moderiert hat, verfasste 2006 das Buch „Auch Engel lachen gerne!“. Es war das erste von drei Werken, die ausschließlich mit weihnachtlichen Kurzgeschichten gefüllt sind. Geschrieben hat er aber schon davor. Kurzgeschichten, Gedichte und Lieder. „Das Schönste ist am Schreiben, wenn ich in der Geschichte merke, dass ich auf eine gute Pointe zusteuere, also wenn die Geschichte ein starkes Ende hat. Das ist ein richtiges Glücksgefühl.“

Über die Musik zum Radio

Der Autor ist 1953 in Baden geboren und lebt auch heute noch in Pfaffstätten im Bezirk Baden. Nach der Matura hat er Maschinenbau an der TU-Wien studiert. Neben dem Schreiben spielte auch die Musik immer eine große Rolle in Meissners Leben. So brachte er im Jahr 1975 seine erste Platte „Mit Dir, Reisebekanntschaft“ heraus. Pirron und Knapp, die Beatles und Reinhard Mey waren und sind die großen Vorbilder.

Erfüllung eines Lebenstraums

Seine musikalische Karriere hat ihn damals in eine Sendung des Radios NÖ gebracht, wo er seine Single präsentierte. „Radio hat mich schon als Kind fasziniert, vor allem von der technischen Seite her.“ So habe er dem Moderator von seinem Wunsch erzählt, beim Radio zu arbeiten. „Der hat gemeint, ich solle einmal in die nächste Sitzung kommen.“ Der Rest ist Geschichte. 1976 hat Meissner als Moderator und Redakteur beim ORF-Landesstudio NÖ begonnen: „Beim Radio zu arbeiten war für mich die Erfüllung eines Lebenstraums.“

Nicht nur die Liebe zum Radio entwickelte der Journalist in jungen Jahren. Da sein Großvater eine Buchhandlung führte, verbrachte Meissner als Kind viel Zeit dort. Besonders die kleinen Pixi-Bücher haben es ihm angetan.

„Ich wollte selber eines schreiben und habe dann händisch zwei oder drei Exemplare geschrieben und illustriert.“ Am nächsten Buch arbeitet Meissner bereits. Er schreibt es für seine beiden Enkelkinder. „Darin erzähle ich von Dingen, die es heute nicht mehr gibt. Vom Vierteltelefon, dem Petticoat oder dem Tröpferlbad. In kleinen Kapiteln beschreibe ich die Alltagswelt meiner Kindheit auf heitere Art.“