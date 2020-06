Gleich zwei runde Geburtstage und ein Hurra - In Baden spielt man diesen Sommer doch. Und feiert noch dazu. Und zwar den 150. Geburtstag von Franz Lehár. Und den 100. seiner "Blauen Mazur". Die stand schon vor der Corona-Krise am Sommerspielplan der Badener Sommerarena. Und die bleibt auch dort, aber in einer - neben eines eigens dafür ausgearbeiteten Sicherheitskonzepts - eigens bearbeiteten Fassung.

"Die neue, exklusiv für Baden geschriebene Fassung ist ein spritziges, kammermusikalisches Lustspiel im modernen heutigen Kleid - ein lustvolles Tür-auf-Tür-zu-Verwechslungsspiel mit Musik." Erklärt Theaterdirektor Michael Lakner, der nicht nur die neue Fassung geschrieben hat, sondern auch Regie führt. In den Hauptrollen singen und spielen Clemens Kerschbaumer, Sieglinde Feldhofer, Ricardo Frenzel Baudisch, Thomas Weinhappel oder Beppo Binder. Als Conférencier, Chauffeur und noch drei anderen Rollen ("in dieser neuen Fassung können wir nicht alle handelnden Personen mit Darstellern besetzen", so Lakner) hat man Comedian Oliver Baier verpflichtet.

Premiere ist am 31. Juli um 19.30 Uhr (keine Pause), gespielt wird bis 5. September. www.buehnebaden.at