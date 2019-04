Bevor Granada ihre Tour durch Österreich und Deutschland mit einem Konzert im Cinema Paradiso in St. Pölten eröffnete, sprachen Frontsänger Thomas Petritsch und Gitarrist Lukacz Custos mit Anita Kiefer und Carina Rambauske über ihr Kokettieren mit der deutschen Sprache, den Stellenwert von Gefühl in ihrer Musik, die Pünktlichkeit des deutschen Publikums und ihre ganz persönliche Definition von Erfolg.

NÖN: Bis 6. Juli spielen Sie 17 Konzerte in ganz Österreich und Deutschland – von Wien, Graz, Innsbruck, Düsseldorf und München. Der Tour-Start ist aber hier, in St. Pölten. Warum?

Thomas Petritsch: Das hat sich zufällig ergeben. Wir haben keine Städte, die wir bevorzugen, sondern das passiert einfach. Aber ist natürlich schön, dass St. Pölten bei der Tour dabei ist. Wir haben uns davor auch erkundigt: St. Pölten ist die jüngste Landeshauptstadt. Es gibt sie seit 1986 ...

Welchen Bezug zu Niederösterreich haben Sie?

Lukacz Custos: Ich bin aufgewachsen in Niederösterreich – im Industrieviertel in Gutenstein. Den Zivildienst habe ich in Wilhelmsburg absolviert. Ich kenne Niederösterreich als Ort, wo ich aufgewachsen bin. Seit fünf Jahren lebe ich aber in Graz.

Herr Petritsch, Sie haben die Band vor ein paar Jahren gegründet. Wie sucht bzw. findet man denn Musiker, die zueinander passen?

Petritsch: Das ist nicht so schwer, da man sich in der Musikszene über ein paar Ecken einfach kennt. Gerade in Graz ist das sehr einfach, weil die Szene sehr überschaubar ist, obwohl sie musikalisch einiges zu bieten hat. Einige der Bandmitglieder habe ich auch schon so gekannt bzw. mit ihnen in Projekten gespielt. Andere wiederum lernte ich über ein paar Ecken kennen. Beim ersten Bier merkt man eh schon recht schnell, ob es passt oder nicht.

Von „Eh okay“, „Miad vom tanzen“ bis hin zu „Vom Herz kummt“: Schon die Songtitel versprechen viele Austriazismen. Wie funktionieren denn Ihre Texte in Deutschland?



Petritsch: Es ist schon ein bisserl ein Kokettieren mit der Sprache. Den Dialekt ein bisserl raushängen zu lassen finden die Leute in Deutschland, vor allem wenn es ein wenig nördlicher ist, immer sehr charmant. Und damit kann man natürlich sehr schön spielen. Auch wenn die steirischen Wurzeln es oft anbieten würden, dass man ein wenig „böllt“ auf der Bühne, aber das mache ich so auch nicht.

Macht es für Sie einen Unterschied, ob die Konzerte in Deutschland oder Österreich stattfinden?

Petritsch: Naja, es ist überall gleich, aber eine gewisse Sprachbarriere ist da. Aber die Leute kennen die Musik ja und kommen deswegen auch zum Konzert.

Custos: Die Konzertkultur ist insofern anders, weil die Leute pünktlicher sind.

Das erfüllt das Klischee vollkommen.

Custos: Voll! In Österreich ist es eher so, dass die Leute auch mal später kommen. Wenn beispielsweise acht Uhr angesetzt ist, kommen manche auch erst um halb neun. Beim deutschen Publikum ist die Uhrzeit schon fixer.

Der Albumtitel „Ge Bitte“ ermöglicht einige Interpretationsmöglichkeiten: Wie darf man ihn verstehen?

Petritsch: Das kommt aus dem genervten Kontext. Der Xidi, unser Akkordeonist (Alexander Christof, Anm.), hat angefangen das ständig zu sagen. Das war eine Phrase, die er zur Zeit der Albumentstehung sehr gerne verwendet hat. Das hat sich irgendwie etabliert und dadurch dachte ich, dass das doch ein netter Albumtitel ist und es irgendwie ziemlich gut trifft. Ich kann dazu auch viel ableiten, auch bei den anderen Titeln.

Sie werden oft in einem Satz mit Wanda, Seiler & Speer, Pizzera & Jaus genannt, weil die ebenfalls die Austropop-Szene vertreten: Nervt der Vergleich mit den anderen bzw. das Schubladisieren?

Petritsch: Es ist der Versuch der Leute etwas einzuordnen. Dieses Schubladisieren ist natürlich. Wenn du eine Band hast, versuchst du zuerst mal das irgendwie einzuordnen. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich im besten Fall ein eigener Stil heraus. Von dem her machen auch wir unser Ding. Das kann man dann auch nicht vergleichen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir wie Seiler und Speer sind und weder singen wie Pizzera & Jaus, noch wie Wanda. Es gibt musikalisch und auch sprachlich große Unterschiede. Oftmals in Deutschland werden aber solche Vergleiche gezogen, weil die Dialektik für Hochdeutschsprachige nicht so greifbar ist.

Seit einiger Zeit wird die Verbindung von Dialekt und Musik ziemlich gehypt: Haben Sie Angst, dass dieser Hype bald auch wieder einmal abflaut?

Petritsch: Hypes gibt es immer. Der Austropop-Hype ist eigentlich eh schon vorbei. Was ist das neue? Das Cloud-Rap-Ding – das Deutsche in Verbindung mit türkischer oder russischer Sprache, wie RAF Camora. Da kann man aktuell wirklich von einem Hype sprechen. So groß war der Austropop-Hype, wenn man das nennen will, gar nicht, finde ich. An sich glaube ich, dass wenn sich qualitativ hochwertige Musik durchsetzt und zeitlos gestaltet ist, dann hält sie sich auch. Von Hype halte ich bzw. halten wir eigentlich wenig. Oder hörst du irgendeine Hype-Band zur Zeit?

Custos: Nein, ich höre Ö1. Der Fokus auf der österreichischen Pop-Musik-Szene ist jetzt nicht mehr so fokussiert, sondern ein bisserl diffuser geworden. Ich glaube, dass die Dinge, die quasi echt sind, eh bestehen bleiben – unabhängig davon, ob jetzt mehr Fokus darauf besteht.

Unter dem Aspekt, dass sich in und rund um die Szene viel tut: Beeinflusst das Ihre Musik?

Petritsch: Man nimmt natürlich Dinge wahr. Bei uns ist es nicht so, dass wir versuchen anders zu klingen, sondern wir machen halt unser Ding. Wie wir das machen, macht uns das Spaß und deshalb machen wir das auch so. Natürlich könnte man sich eine Taktik überlegen, was und wie man etwas produzieren soll, um möglichst erfolgreich zu sein, aber das ist nicht unsere Herangehensweise

Custos: Es ist mehr die Auseinandersetzung mit der eigenen Musik, als die Auseinandersetzung mit dem, was gerade rundherum passiert. Ich glaube, damit würdest du eh nie fertig werden und das ist dann auch nicht mehr authentisch.

Petritsch: Mittlerweile gibt es so viel Musik und ich glaube, es war bis jetzt noch nie so leicht selbst Musik zu produzieren. Also es gibt so eine unglaubliche Dichte, von dem her wir auch nur ein kleines Staubkorn sind.

Was ist Ihnen an Ihrer Musik besonders wichtig ist?

Petritsch: Gefühl! Emotion, auf jeden Fall!

Custos: Waaas? Das braucht’s doch nicht (lacht). Nein, da bin ich absolut bei dir ,Thomas. Gefühl ist auf alle Fälle wichtig.

Petritsch: Sobald ein Song entsteht und er nicht gefühlvoll oder emotional geladen ist, was willst du denn dann spielen? Dann wäre die Wertigkeit nicht da, einen Song überhaupt öffentlich zu spielen.

Custos: Und der Umgang mit der Sprache, finde ich. Nicht nur generell Musik als Sprache, sondern auch mit den Wörtern. Das ist etwas, womit wir uns abgrenzen. Mit dem Wortwitz, der existiert.

Ausverkaufte Hallen in Österreich und Deutschland, eine Tour mit den Sportfreunden Stiller und die erneute Nominierung für einen Amadeus Music Award: Objektiv betrachtet sind Sie sehr erfolgreich unterwegs. Was bedeutet für Sie persönlich Erfolg?

Petritsch: Eben die ausverkauften Häuser – dass die Leute kommen wenn man spielt, dass Andrang herrscht, dass Interesse besteht.

Custos: Diese Selbstwirksamkeit einfach. Dass wir als Gruppe bestehen können und uns nach wie vor verstehen. Dass wir Spaß haben und damit Leute erreichen, die auch Spaß haben. Das kann man ja auf viele andere Bereiche auch übertragen: Wenn ein Bäcker Brot bäckt und das den Leuten schmeckt, dann ist es Erfolg. Die Authentizität, dass Leute das auch so erleben wie du und dass du damit Spaß hast – das ist schon Erfolg.

Hätten Sie sich gedacht, sich mit der eigenen Musik einmal so erfolgreich zu sein?

Petritsch: Planen kann man das nicht. Gerade in der Musik ist das schwierig, da es auch dazu gehört, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Solange es Spaß macht, macht man es – das ist die Grundprämisse und das wir damit jetzt schon so erfolgreich sind... Wir sind einfach irgendwie den richtigen Weg gegangen.

Welche Ziele gibt es neben der Tour für heuer noch? Was wird uns von Granada erwarten im Laufe dieses Jahres noch erwarten?

Custos: Wir haben jetzt gerade einmal die Vorbereitungen für diese Saison abgeschlossen und erst im Juni letzten Jahres das Album rausgebraucht. Deshalb haben wir für die nächste Produktion noch keinen konkreten Plan. Das wird sich alles noch entwickeln.

Petritsch: Dieser Druck ist mitunter typisch für die heutige Zeit. Alles muss so schnell gehen und jeder wartet schon aufs neue Album und auf einen neuen Song. Wenn man aber Alben macht, dann ist das ja ein Liebhaber-Ding. Man setzt sich zusammen und schreibt einmal zehn bis zwölf Songs. Dann versucht man diese dramaturgisch aneinander zu reihen und solche Songs zu nehmen, die Sinn machen und wodurch sich eine gewisse Linie durchzieht. In der heutigen Zeit steht die Schnelllebigkeit im Vordergrund. Ein Hit nach dem anderen wird gefordert. Hit, Hit, passt. Bei Alben so nachzulegen und jetzt jedes Jahr ein neues Album zu machen, ist ganz schön schwierig. Das geht ja gar nicht, denn was soll man da dazwischen erleben? Wenn man ein Album macht, im darauffolgenden Jahr wieder ein Album und im dritten Jahr wieder eines – was willst du dann noch verarbeiten?

Custos: Damit würde man ja nur mehr an Alben arbeiten und auf Touren sein. Und kannst nur mehr über Touren schreiben.

Gibt es Pläne für die Zeit nach der Tour?

Petritsch: Ja - wir haben ein Privatleben auch noch!

Custos: Ich habe Zimmerpflanzen, die gehören auch mal wieder gegossen nach einiger Zeit (lacht). Man hat schon auch andere Dinge zu tun. Granada ist ein großer Teil von uns allen, aber wir haben auch andere Dinge, die wir machen. Thomas geht sehr gerne ... Wenn ich etwas von dir erzählen darf, Thomas?

Petritsch: Kommt darauf an, was ...

Custos: … Tennis spielen zum Beispiel. Er ist ein sportlicher Mensch.

Petritsch: Ja, ich spiele gerne Tennis als Ausgleich.

Custos: ... ich gehe gerne laufen zum Beispiel.

Lässt sich das während einer Tour nicht gut verbinden?

Petritsch: Schwierig. Man ist die ganze Zeit eher müde und will geschwind ins Bett ...

Custos: Ich habe es zum Beispiel bei der letzten Tour, glaube ich, nur drei Mal geschafft, dass ich laufen gehe. In einem Monat!

Petritsch: Also nach einer Tour geht es vor allem darum, über Umwege mal wieder zurück in den Alltag zu finden.